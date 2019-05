Sverre Bauck er cand.real. med hovedfag i biofysikk fra Universitetet i Oslo i 1974, og Kardes representant i EU-prosjektet LIGHTest. Foto: Privat

Digitalisering gjør at valget får økende betydning for befolkningen i Europa, vi får stadig flere grenseoverskridende digitaliserte tjenester. Europaparlamentets beslutninger om organisering, styring og utvikling av disse blir viktig for oss alle.

Dette gjelder grensekryssende tjenester på mange områder, noen aktuelle eksempler er:

Telefoni: For få tiår siden var telefonnettene nasjonale, de og apparatene var eid av televerket. I dag brukes mobile smarttelefoner, de har mye videre bruksområder enn de gamle faste. De kan tas med til utlandet, der vil de fungere. Telefonene er billigere å bruke enn de gamle faste og de utvikles stadig. Neste generasjon, 5G, er i kjømda, og den er gjenstand for felles europeisk utvikling og reguleringer. Feltet gir behov for felles europeisk politikk – EU-parlamentet vil være en aktuell scene.

Banker: For få tiår siden var penger sedler, mynter og sjekker. Før utenlandsreiser giķk man i banken og kjøpte valuta eller reisesjekker for de landene man skulle besøke, til og med til Sverige. Kortene kom og politisk samarbeid ga god grensefri bruk av kort og nettbank. Regler og føringer på dette området kan bli gjenstand for behandling i dette forumet.

Helse: Tidligere kjøpte man gjerne reiseforsikring som dekket mulig behandling i utlandet. På reiser i EØS-land har man i dag tilgang til lokale offentlige helsetjenester, man må dokumenter nasjonal identitet og medlemskap i offentlig helseforsikring. Systemet fungerer bra, men kommer til å se økende digitalisering å flere områder – særlig resepter og journaler. EU-parlamentet vil være i posisjon til å utrede og vedta reguleringer på dette området.

ID: Identitetsbevis er viktig for mange tjenester. eID som er gyldig på tvers av landegrensene, er en utfordring og løsninger vil være under utvikling i de kommende tiårene. Vi ser at globale selskaper som Facebook, Google, Microsoft tilbyr tjenester her, men formell godkjenning utfordrer politiske myndigheter på nasjonalt og på overnasjonalt nivå. Her kan nettopp EU-parlamentet få oppgaver.

Mer og mer av det juridiske vil naturlig nok løftes opp til EU-parlamentet.

Tidligere tiders offentlige tjenester fungerte innenfor nasjonalstaters grenser og under deres styre; digitalisering åpner grensene og lar oss innbyggere agere på tvers av grensene med våre bankkort og telefoner. Vi lar gjerne globale operatører som Facebook, Google, Microsoft eller banker bekrefte vår identitet der dette blir akseptert.

Nye tiders tjenester på nett utfordrer nasjonalstatene på flere måter, ikke minst når det gjelder skatter, avgifter og håndtering av individers rettigheter og personvern. Her ligger et knippe av temaer med behov for koordinerte løsninger i europeiske land, EU-parlamentet kan være i ferd med å bli viktigere for vår hverdag.

Fravær av felles politiske reguleringer kan gi økt spillerom til banker og globale selskaper.