Nå er det spennende å jobbe i bank. Man må forholde seg til en hær av nye fintech-bedrifter som spesialiserer seg på å ta kunder og markedsandeler fra de tradisjonelle bankene.

Hans-Inge Stensrud, direktør for financial services i Avanade. Foto: Avanade

En bankdød ville vært katastrofalt for Europas nasjonale økonomier og arbeidsstyrke. I Storbritannia alene er det 2,2 millioner ansatte i finanssektoren. Også i Norge er det titusener som jobber i bank og finansnæringen.

Før i tiden førte flere filialer til flere kunder og mer innskudd. Men digitaliseringen har snudd opp ned på dette bildet. Digital markedsføring, avanserte analyser og maskinlæring har gitt stadig større fremskritt for kundeopplevelsen, inntektene og effektiviteten til de toneangivende virksomhetene.

Nå møter bankene ny konkurranse fra nystartede Fintech-bedrifter, men også teknologigiganter som Google, Apple, Facebook og Amazon (GAFA) – som alle bruker store ressurser på utvikling av nye tjenester for sine kanaler.

Samtidig rammes bankene av EUs oppdaterte regelverk «Payment Service Directive (PSD2)» og «General Data Protection Regulation» (GDPR) som byr på nye utfordringer og muligheter. Bankene må nå dele informasjonen med tredjepartsaktører, dersom kunden gir sitt samtykke til det.

I verste fall risikerer de å bli leverandører av en kjernetjeneste, mens kundekontakten i større og større grad erobres av nye digitale aktører

Dette utfordrer de tradisjonelle verdikjedene til bankene. I verste fall risikerer de å bli leverandører av en kjernetjeneste, mens kundekontakten i større og større grad erobres av nye digitale aktører, som nå utfordrer tradisjonelle banker på stadig flere områder. De leverer enkle og fristende funksjoner og utvider til stadighet utvalget av tjenester, i takt med sin voksende popularitet. Da er det ikke overaskende at Avanades siste undersøkelse, viser at 76 prosent av ledere og beslutningstakere i europeiske banker nå er bekymret.

Frykten for Fintech

De frykter for hvilke konsekvenser tilbudet til de nye konkurrentene vil ha for sine egne virksomheter. Flere banker har store kostnader og kompliserte datasystemer som skaper svake forutsetninger for å levere like innovative tjenester som fintech-bedriftene.

Et stort antall kunder vektlegger et bredt tjenestetilbud og tilgang til filial ved valg av bank. Derfor er det viktig å finne den riktige fordelingen av ressursbruken mellom de digitale og fysiske kanalene. Bankene må derfor legge en omnikanal-strategi som gir kundene mulighet til å veksle sømløst mellom flere kanaler.

Gammel teknologi kan medføre stort tidssluk og ressursbehov som forhindrer bankene i å prioritere nyskapning. Statistikken vår viser at bankene bruker 19 prosent av sine IT-budsjetter på vedlikehold av gamle datasystemer, men bare 14 prosent på initiativer for nye kundeopplevelser. Dette er nedslående tall, men vi anser det som nytt potensial. Bankene har fremdeles overlegent utvalg av ferdigheter og tjenestetilbud, sammenlignet med de yngre utfordrerne.

For å styrke sin posisjon bør de etablerte bankene inngå samarbeid med de nye aktørene som nå utfordrer dem

For å styrke sin posisjon bør de etablerte bankene inngå samarbeid med de nye aktørene som nå utfordrer dem. Enorme kundebaser, landsdekkende nettverk, store mengder kundedata og toppkvalifiserte ansatte gir fordeler som nye fintech-bedrifter bare kan drømme om. For å styrke sin posisjon bør de utnytte denne fordelen og bruke det til innovativ produktutvikling. Gjerne i samarbeid med fintech-bedrifter. Oppstartsselskaper trenger nemlig ikke bare kapital, de trenger kunder.

Bedre tilrettelegging for andres tjenester

Fintech bruker avanserte analysemetoder, maskinlæring og digitale kanaler som sine fordeler. For å lykkes må de tradisjonelle bankene bruke samme teknologien for å skape bedre kundeopplevelser. De bankene som klarer dette, vil beholde sin markedsposisjon og være klar til å møte fremtidens utvikling innen teknologi og kundeadferd.

Derfor har begge sider noe å tjene på gjennomtenkte samarbeid mellom de gamle og de «nye pengene». Men det kan bare skje om etablerte banker moderniserer sin infrastruktur, og gjør det sømløst å integrere mot nye de fintech-tjenestene.

Dersom bankene begynner å anse rivalene som partnere, så vil alle kunne tjene på det. Ikke minst de millioner av ansatte som avhenger av at bankene overlever for å ha en trygg jobb å gå til.