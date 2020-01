KOMMENTAR: Fire digitale trender for det nye året

Man trenger ikke være spesielt teknologiinteressert for å reflektere over 2010-tallet som «digitaliseringens tiår». Selv om produkter og tjenester som smarttelefoner, sosiale medier og nettbutikker eksisterte også før 2010, var det i det foregående tiåret det virkelig ble allemannseie. Nå som disse produktene og tjenestene har blitt etablert som en standard både for private og bedrifter, har man et spennende grunnlag for å kikke ned i glasskulen og drøfte noen tanker om hva de neste ti årene vil by på.

Jeg tror det vil være fire bærende punkter som vil legge til rette for den teknologiske utviklingen, våre arbeidsplasser og måten vi bruker internett på.

1. Kunstig intelligens vil frigjøre arbeidskraft

På 2010-tallet snakket vi mye om maskinlæring, automatisering og kunstig intelligens. Gjennom tiåret ble også disse teknologiene implementert i nær sagt alle digitale tjenester, programvare og produkter – både i hjemmet og på arbeidsplassen.

Mange oppgaver som tidligere var manuelle, har nå blitt automatiserte og drevet av kunstig intelligens. Dette frigjør kapasitet for menneskene som tidligere jobbet med disse oppgavene. Dette er kapasitet som kan brukes til innovasjon og kreativt spillerom for bedrifter som kan være med på å skape fremtidens digitale systemer og løsninger – som igjen kan gjøre både hverdagen og arbeidsdagen bedre.

Her er et konkret eksempel: hver dag holder norske selskaper tusenvis av møter. For hvert møte bruker deltakerne dyrebar tid på å skrive notater. Med ny teknologi kan møter transkriberes automatisk, slik at deltakerne ikke trenger å skrive notater, men i stedet fokusere på å være til stede og deltakende under møtet.

For flernasjonale bedrifter kan transkribering med oversetting til forskjellige språk i sanntid være nøkkelen til en mer effektiv arbeidsdag. Programvare med kunstig intelligens kan lage korte møtereferater til alle deltagere, hvor kun de viktigste punktene og uttakene fra møtet er med. Og med en smart søkefunksjon kan alle medarbeiderne, enten om de var med i møtet eller ikke, på enkelt vis søke etter disse uttakene i etterkant.

2. Større krav til nettverkssikkerhet

I en tid hvor global nettkriminalitet har vokst så mye at det koster verden tre ganger så mye penger som naturkatastrofer, øker behovet for sikkerhet. Og for norske selskaper er ikke spørsmålet om de vil bli hacket, men når de vil hacket.

Derfor vil det i 2020 handle om menneskene, enhetene og systemene som har tilgang til selskapets nettverk. Et langt passord er ikke lenger nok.

Vi vil derfor se en økning i antall norske selskaper som implementerer en såkalt 'Zero Trust'-strategi. Dette tar utgangspunkt i at du ikke stoler på noen eller noe i eller utenfor nettverket. Alle forsøk på tilgang til data eller en tjenester må bekreftes – helst på flere nivåer.

Vi kan ikke forholde oss til at vi skal handle reaktivt på sikkerhetsbrudd. Da er skaden allerede skjedd, millioner av kroner kan være tapt og enda verre; sensitive data kan være på avveie. Vi må komme angriperne i forkant og drive såkalt «Threat Hunting» i egen organisasjon – slik at vi finner sårbarhetene selv før angriperne gjør det.

3. App-lojalitet er det nye merkevarelojaliteten

«Vi lager en app». Låter det kjent? Dette var nærmest det universelle svaret på 2010-tallets utfordringer – for både private og offentlige selskaper. Og det med god grunn. Apper har endret den digitale og personlige brukeropplevelsen fullstendig, og for de fleste er det like naturlig å åpne Spotify-, Yr- eller Netflix-appen som det er å ta på seg klær om morgenen.

På 2010-tallet handlet det om merkevarelojalitet. Om merkevaren og produktet du kjøpte gir deg en god opplevelse, vil du mest sannsynlig bruke tjenesten eller kjøpe produktet igjen. Er ikke opplevelsen god nok, går du raskt videre til konkurrenten.

Slik har det også blitt når det gjelder apper. Du kjenner deg mest sannsynlig igjen; hvis du kjøper et produkt eller bruker en tjeneste på nettet, og opplevelsen er treg, komplisert eller lite intuitiv, har du ingen tålmodighet og går videre til konkurrenten. Du fraråder kanskje også venner og kolleger fra å bruke appen før de i det hele tatt har prøvd den selv, og gir omtrent ikke utviklerne en sjanse til å gjøre nødvendige forbedringer. Hvis den digitale opplevelsen derimot er god, vil du sannsynligvis fortsette som kunde.

Vi som brukere har gått fra å utøve merkevarelojalitet til app-lojalitet.

Derfor er jeg helt sikker på at virksomheter og utviklere, i 2020 og fremover, må ta mye større hensyn til forbrukernes nulltoleranse for alt annet enn en enkel, rask og eksepsjonell digital opplevelse. For å kunne gjøre dette vi må kunne analysere data om applikasjonsytelse i sanntid av kritisk betydning, finne flaskehalser og muliggjøre øyeblikkelig handling.

4. Vi må bygge fremtidens internett

Når vi nå går inn i det tredje tiåret i det 21. århundret er det ingen tegn til at den teknologiske innovasjonen på noen måte vil roe seg ned. Tvert imot; innen 2023 vil det være 49 milliarder enheter koblet til internett. Nye teknologier og trender som 5G, Wifi6, IoT, 16K streaming, blockchain og HD-gaming vil sørge for dette – og de vil alle ha én ting til felles; de vil produsere enorme mengder data. Disse fremtidige generasjonene av applikasjoner og tjenester vil også kreve en kraft og kompleksitet utover det dagens internet-infrastruktur kan gi. Når vi nå går inn i dette nye tiåret, må vi derfor tenke nytt og bygge en ny infrastruktur som kan håndtere disse kravene.

Cisco vil derfor det neste tiåret bygge fremtidens internett – et internett som bygger på en infrastruktur av silisium, optiske kabler og programvare. Dette blir veldig fort teknisk, så jeg skal holde meg til dette; det nye internettet vil muliggjøre alle de innovasjoner som foregår over hele verden i dag – ikke minst i Norge. Sikkerhet på nett og i ens eget nettverk vil være viktigere enn noensinne, og jeg håper at norsk næringsliv en gang for alle bruker 2020-tallet til å rette et mye større fokus på dette.

Verden står i dag ovenfor enorme utfordringer både lokalt og globalt – og mange av svarene ligger i teknologien. Om 2010-tallet var spennende, tror jeg vi nærmest vil miste pusten av hva 2020-tallet vil bringe.

Godt nytt år!