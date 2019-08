KOMMENTAR: Fullt navn er ingen garanti for en saklig debatt

Fredrick Brennan, grunnleggeren av nettforumet 8Chan, sier i et intervju med Dagens Næringsliv at han angrer på at han skapte forumet. Nettstedet har i løpet av det siste året blitt verdenskjent etter at flere ulike terrorister har publisert manifest om rasekrig på nettstedet, og for å varsle kommende terrorangrep. I forkant av moskéangrepet i Bærum publiserte Philip Manshaus innlegg på både 4chan og EndChan, hvor sistnevnte er et utskudd av 8Chan. Christchurch-terroristen Brenton Tarrant publiserte i forkant av terrorangrepet et manifest på 8Chan. Disse nettforumene har blitt beskrevet som et «fristed» for ekstreme ytringer, ved at de blant annet tillater hatretorikk og rasistisk innhold.

Et annet kritisk søkelys har vært rettet mot det faktum at nettforumene tillater anonyme innlegg. Jeg er ikke så sikker på at problemet ligger her. Det er et paradoks at mange norske nettaviser de siste årene har valgt å stenge sine kommentarfelt. Det til tross for at de allerede krevde bruk av fullt navn. Det følgende utsagnet til Abid Raja kommer derfor trolig dessverre ikke som noen overraskelse på de fleste av oss: «Vi vet det er muslimhat i Norge, det vet alle som har sett kommentarfeltene til avisene eller på sosiale medier.»

Bruk av fullt navn er langt fra noen garanti for saklig innhold, og at verdiene som står bak innholdet er gode. Vi trenger en debatt om hvordan debatten bør modereres.

God moderering gir grunnlag for en god debatt

Problemene med nettforumene ligger ikke i anonymitet. Problemet ligger heller i manglende, og i enkelte tilfeller, helt fraværende moderering. En hovedutfordring med åpne forum med manglende moderering er at de utvikler seg til såkalte «ekkokammer». Mindretallets meninger blir hetset bort, og resultatet er et ekkokammer hvor brukerne fyrer hverandre opp og nærmest konkurrerer om å være mest ekstrem. I disse kamrene blir det ekstreme etterhvert det normale.

En del av løsningen må være å ha debatten i et åpent rom hvor det er plass til alle meninger, fremfor at debatten flytter seg inn i lukkede rom og fora. En essensiell forutsetning for dette er god moderering. Diskusjon.no er blant Norges største debattforum, som også leverer kommentarfelt til blant annet nettavisene Teknisk Ukeblad, Digi.no, Gamer.no og Tek.no. Ukentlig blir det publisert ca. 10.000 innlegg, noe som også inkluderer artikkelkommentarer i nettavisene. I skrivende stund er det publisert over 24.6 millioner innlegg på forumet, og i 2018 ble hele 491.577 innlegg håndtert av våre rundt 30 moderatorer. Det eneste kravet som stilles til brukerne er at de har en e-postadresse, og de aller fleste velger et anonymt pseudonym som visningsnavn.

Katastrofeoppskrift? Nei. Til tross for at flesteparten av innleggene er skrevet av anonyme brukere, klarer Diskusjon.no i stor grad å ha en god og ryddig debattkultur. Hvordan? Det er takket være god og rettferdig moderering og et solid regelverk som ligger til grunn.

Dyrking av god debattkultur og økt leserkontakt

Noe av det særegne med Diskusjon.no er at moderatorene er frivillige, og utgår fra brukermassen selv. På den måten blir debattantene i stor grad dømt av sine egne. Vi bruker mye tid på opplæring og i å veilede dem i sentrale presseetiske spørsmål og vurderinger. Disse moderatorene deltar også i debatten, og arbeider således aktivt med å skape et sunt miljø for debatt. Det understreker viktigheten av at det eksisterer en aktiv samhandling mellom moderatorer og brukere. På Diskusjon.no ønsker vi at det skal være stor takhøyde for meninger. Det betyr ikke at alt tillates, slik tendensen har vært på Chan-forumene. Norsk lov gjelder naturligvis, i tillegg til at det foreligger solide som skal ligge til grunn for all moderering. Hensikten er alltid å veilede en bruker til hvordan man kan unngå nye brudd på retningslinjene, og ofte er en saklig, hyggelig og forklarende personlig melding mer nyttig enn en formell advarsel eller utestengelse.

For at nettdebatt skal kunne fungere, er det essensielt å arbeide aktivt med en god debattkultur. Det å skape en god arena for debatt er en kunst, og alle kommentarfelt og forum kan forbedres. Det gjelder naturligvis oss også. En forutsetning for god debattkultur er et solid og rettferdig regelverk i bunn, som all moderering må tas utgangspunkt i. Det betyr like spilleregler for begge lag, fremfor å fjerne meninger eller utestenge personer bare på det grunnlag av at man ikke liker dem. Da risikerer man at disse personene oppsøker sine respektive ekkokammer hvor egne meninger bare blir bekreftet og forsterket fremfor å bli møtt av motargument. Resultatet av dette kan, som vi har sett, i ytterste konsekvens bli svært tragisk. Gjort riktig, vil nettavisene også kunne høste økt leserkontakt som bonus.

Man får den debatten man fortjener

Alternativet til å aktivt arbeide med debattkulturen har vært å flytte debatten ut i andre plattformer hvor man verken kan kontrollere den eller legge til rette for en god debattkultur, i den tro at det ordner seg selv ved å bare kreve fullt navn. På disse flatene blir reglene for debatten ofte diffuse, samt moderering kan ofte oppleves urettferdig og tilfeldig, og det finnes knapt noen samhandling mellom brukere og ansvarlige. Dermed får man også den debatten man fortjener.

Diskusjon.no er ett av få nettsteder i Norge hvor det skal satses ytterligere i fremtiden på å samle debatt, og på sikt øke meningsinnhold på tvers av nettstedene TU.no og Digi.no. Plattformen skal oppgraderes, og nye funksjoner for å få frem de beste innleggene skal implementeres. Det gir svært gode muligheter for økt leserkontakt. Jeg tror også vi som samfunn kunne vært godt tjent med å samle debatten i mer modererte og ordnede termer, fremfor å spre den ut i periferien, selv om arbeidsmengden kan øke på bekostning av litt færre klikk og «likes».

For ordens skyld: Diskusjon.no er en del av TU Media, som også eier nettstedene digi.no og tu.no. Diskusjon.no er også den underliggende plattformen som brukes til kommentarfeltene under artikler på digi.no og tu.no.