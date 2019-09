Thomas Tømmernes, IT-sikkerhetssjef i Atea

Kripos bygger nå opp et nasjonalt cyberkrimsenter, NC3, som skal ha 200 ansatte innen 2022. Senteret blir politiets viktigste ressurs i kampen mot stadig økende cyberkriminalitet. Dette er en meget spennende satsning, og jeg er spent på hva Olav Skard Jørgensen, leder av NC3, kan utrette.

Det jeg imidlertid stiller spørsmål ved er hvor han skal finne de ressursene han trenger – i et marked som skriker etter IT-sikkerhetskompetanse i alle valører, og der aktørene overbyr hverandre som kunsthandlere på auksjon. Folk med IT-sikkerhetskompetanse har blitt som trøffel, de koster mye penger fordi de er sjelden vare som mange virksomheter vil ha.

Kunstig høyt lønnsnivå: Privat sektor er kjent for å betale bedre lønninger enn det offentlige. Atea er ikke lønnsledende, men er konkurransedyktig. Likevel opplever vi at våre ansatte til stadighet plukkes av hodejegere som lokker med lønninger langt over det vi kan betale.

Når vi i tillegg vet at målgruppen alle er ute etter er ferdigutdannede med noen års erfaring, som gjerne er i etableringsfasen i livet der man gjerne investerer i bolig og får barn, så får selvfølgelig lønn stor betydning for valg av arbeidsgiver.



Mangelen på IT-sikkerhetsressurser har dessuten ført til et kunstig høyt lønnsnivå, som kan føre til at det offentlige i mange tilfeller ikke kan konkurrere om de mest attraktive hodene. Det er utrolig trist, for som det går frem av stortingsmeldingen «IKT-sikkerhet — Et felles ansvar», så må det bli bedre flyt mellom folk som jobber i det private og i det offentlige, rett og slett for å oppnå bedre forståelse av hva som er motivasjonene, fokuset og strategien på begge sider.

Men hvis NC3 ikke kan matche lønnsnivået i privat sektor, så blir Olav Skard Jørgensen kanskje nødt til å starte rekrutteringen i en yngre målgruppe. I så tilfelle tror jeg politiet må gjøre noen grep.

«Ramboer» og «Ramboliner»: Mange av IT-sikkerhetsstudentene jeg har snakket med har nemlig ønsket seg inn i politiet, men er bekymret for de fysiske opptakskravene og refererer ofte til bekjente på «nettet» som ikke har klart de fysiske kravene for å komme inn. Myte eller sannet, ikke vet jeg, men det er uvesentlig om dette bare er oppfatningen til unge talenter med skarpe hjerner og lite slitte joggesko, eller om det er en realitet. Uansett må noe gjøres.

Jeg har møtt mange politistudenter gjennom tidene og kan bekrefte at dette er kjernesunn kjekk norsk ungdom som i mange tilfeller ser ut som «Ramboer» og «Ramboliner». Men dersom kravene for å starte en karriere i politiet i 2020 går ut på å løpe, løfte og ha en enorm utholdenhet har vi et problem nå som flere og flere forbrytelser blir virtuelle.

Sjakk er sport. Disse utøverne, som er smartere enn de fleste, ville i mange tilfeller ha måttet satse på å bruke tyngdekraften og falle 60-meteren for å komme innunder et slikt krav. Og ta Stephen Hawking, for eksempel. Han var så vidt jeg vet ikke sjakkspiller, men geniet var teoretisk fysiker, kosmolog og forfatter. Han var forskningsleder ved senteret for teoretisk kosmologi ved Universitetet i Cambridge. Han hadde hodet på plass og vel så det, men hadde han måttet prestere fysisk for å få seg en jobb, så ville han aldri ha kommet gjennom nåløyet.

E-sport i «gymmen»: Norge trenger uten tvil politi i gatene som ivaretar vår sikkerhet slik de alltid har gjort, og jeg applauderer for innsatsen de gjør. Men jeg drister meg samtidig til å si at vi trenger politistudenter som evner å bruke en laptop til mer enn batong eller frisbee. Vi trenger Kåre Korpulent som er en stillesittende etterforsker i den virtuelle verden, som stopper, begrenser, beskytter og fanger IT-kriminelle og som samtidig jobber operativt med å hjelpe de veltrente til å gjøre den innsatsen som skal til for å få utført den fysiske pågripelsen av mistenkte.

Det finnes mange unge som ønsker å bli datapoliti og være med å bidra, og disse vil man lett få på laget ved å segmentere opptakskravene på fysiske og virtuelle kvaliteter

Rådet til NC3 er derfor: Det finnes mange unge som ønsker å bli datapoliti og være med å bidra, og disse vil man lett få på laget ved å segmentere opptakskravene på fysiske og virtuelle kvaliteter. La studentene kjøre mesteparten av fagene sammen, slik at de lærer de samme grunnprinsippene og politifaget. Men kanskje skal man la den ene gruppen gjennomføre triatlon i «gymmen» og den andre e-sport.

Ved å hente inn talentene på denne måten vil politiet kunne forme unge til et virtuelt støtteapparat til dagens politistudenter, og i stor grad vil man også kunne komme unna lønnskonkurransen.

PS! Enten du studerer IT-sikkerhet, jobber i bransjen eller bare er nysgjerrig på hva som rører seg på IT-sikkerhetsfeltet, så har jeg et lite men godt tips til deg. Vi har nylig opprettet en IT-sikkerhetsgruppe på Facebook. Denne gruppen nærmer seg allerede 1300 medlemmer og er åpen for alle. Her kan du poste, mene og stille spørsmål. Brorparten av de fremste IT-sikkerhetsfolkene i Norge er medlemmer, og har man spørsmål ser det ut som det går sport i å være den første som svarer. Med andre ord, er man interessert i IT-sikkerhet så kan denne gruppen være en fin arena.

Inntil skrivelysten tar meg igjen følger jeg med stor iver sønnen min på IKT-linja på Akademiet VGS og gleder meg over hans entusiasme og mulige vei mot å bli virtuelt politi.

For dagsferske nyheter følg meg på Twitter på @TTmmernes.