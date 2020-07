Etter hvert som vi har blitt mer avhengige av tekniske løsninger, har vi også blitt mer sårbare for teknisk svikt. Spesielt merker mange dette når nettbanken eller andre digitale betalingstjenester slutter å fungere akkurat når man trenger dem som mest.

Når slike hendelser skjer, er det ofte vanskelig for både kunder og journalister å få et raskt overblikk over hva problemene skyldes. Selv om en god del nettbanker og andre har en eller annen form for statusoppdatering på nettstedene, kan denne være vanskelig å finne, og ofte tar det tid før statusmeldingene blir oppdatert.

Enda verre er det dersom hele nettstedet er nede. Da forsvinner også tilgang til statusmeldingene.

I mangel av informasjon på nettstedene til tjenestene, må kundene søke til sosiale medier for å få vite noe. Det er ikke noe i veien for at statusoppdateringer også publiseres der, men i hovedsak bør de være lett tilgjengelige og mest oppdaterte der kundene er i utgangspunktet, nemlig i selve tjenesten.

Eget statusnettsted

Blant de som tidligere har blitt berørt av slike driftsavvik, er kundene til DNB. Men denne uken lanserte banken et eget nettsted for statusoppdateringer. Her kan kundene både se nåværende status for ulike tjenester og historikk som omfatter tidligere hendelser. I tillegg vil DNB bruke nettstedet til å varsle om planlagt vedlikehold som kan berøre de kunderettede tjenestene.

I en pressemelding sier konserndirektør for Teknologi og service i DNB, Maria Ervik Løvold, at stabile tjenester er viktig for kundene, men at det også i framtiden vil skje driftsavvik. DNB ønsker å være åpne om dette. Målet med det nye nettstedet er å gi kundene bedre informasjon, noe kundene har etterspurt.

Skal statusnettstedet fungere når alt annet svikter, må det være basert på annen infrastruktur enn resten av systemene. Det er selvfølgelig DNB klar over, noe som delvis bekreftes av en rutesporing (traceroute) til nettstedene. Mens DNB.no leveres via Akamai, leveres statusnettstedet fra Amazons Cloudfront.

Til etterfølgelse

Et slikt eget statusnettsted er noe også andre aktører som tilbyr viktige tjenester, bør få på plass. Rask og god informasjon til de berørte er en ekstremt viktig del av krisehåndtering, og det kan dempe mye misnøye. DNB mener statussiden vil kunne redusere køene på kundeservice.

Det jeg derimot savner på DNBs statusnettsted, er informasjon om hvor både kunder og pressen kan henvende seg for å få vite mer.