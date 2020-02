En ett år gammel ministerpost i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, trer du nå inn i. Som arvtaker etter avtroppende Nikolai Astrup.

Ett år etter at ministerposten ble opprettet er det lett å se hvor innsatsen har vært størst, og hvor vi fremdeles står på stedet hvil. Nikolai Astrup har fokusert på opprettelsen av Digitaliseringsdirektoratet. I tillegg til det har han blant annet kommet med to nye strategier, en for digitalisering av offentlig sektor, og en for kunstig intelligens (KI). I tillegg skal nå «hele Norge» på kurs i KI på regjeringens regning. Også vi i Sopra Steria støtter initiativet, og alle i vårt selskap skal inviteres med. Dette er en viktig innsats for å dreie både styringslinjene og kompetansen innenfor fagfeltet.

Et stort uutnyttet potensiale finnes i å styrke gjennomføringsevnen i digitaliseringsarbeidet fremover. Det betyr store muligheter for vår nye minister. Den nye ministerposten har tatt form det siste året, men bærer fremdeles preg av en hjemme-alenefest, uten eget departement og styringslinjer i etatene. Nå har ministerposten fornyet seg igjen, med den nye tittelen; «distrikts- og digitaliseringsminister». Vi håper ikke at dette tillegget betyr mindre fokus på digitalisering, men nettopp at digitalisering vil hjelpe distriktene med samarbeid og deling på tvers av kommunegrenser.

Vi har mange spørsmål som vi håper å få svar på fra vår nye distrikts- og digitaliseringsminister.

Hvordan vil du prioritere energien din mellom distriktspolitikken og digitaliseringen?

Hvilket ansvar tar du for at effektiviseringsarbeidet i etatene har fremdrift gjennom ministerkollegaer?

Hvordan sørger du for at eget departement og etater har tilgjengelig kompetanse med relevant erfaring i å drive arbeidet fremover?

Hvordan driver du selv effektiviseringsarbeidet gjennom utnyttelse av fellesløsninger og felles anskaffelser?

Hvordan ivaretar du ansvaret for datagullet, når amerikanske datakjemper opererer i et uregulert felt?

Gjennom å ta ansvar for data, samt fellesløsninger, som både statlige og kommunale etater kan nyttiggjøre seg av, kan Hofstad Helleland bli digitaliseringens nye navn. Men det forutsetter at du evner å skape gode eksempler for andre å etterfølge. En start kan være å se til Danmark og hvordan de går foran med gulrot og pisk for å få fart på digitaliseringen.

Og, hvor er historiene om etatene som tar ut gevinstene av digitaliseringspotensialet, og gjør mer enn å sette strøm på papir, gjennom nye tjenester og tilbud?

Igjen, Linda Hofstad Helland, vi gratulerer deg med ny jobb. Og vi gleder oss til å digitalisere Norge, sammen med deg. Men ministerposten bærer preg av at den er i støpeskjeen, og det går sakte fortsatt. Her er mulighetene store for vår nye minister, dersom arbeidet med digitaliseringen videreføres og eskaleres.

Kronikken er skrevet av Sopra Sterias direktør for offentlig sektor, Lars Ødegaard, og manager for business consulting, Benedicte Fjellanger.