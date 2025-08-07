– Herregud! Her går det som fanden i vold! 

Debatten går livlig om hva vi nå står overfor med nye generasjoner og løsninger innen kunstig intelligens.

– Det gjelder livet, jeg vet det, jeg kjenner det!

Sjefen i Open AI, Sam Altman, advarer selv når selskapet han leder om kort tid lanserer en ny versjon av Chat GPT. Versjon 5.0 kommer med betydelige oppgraderinger innen logisk tenkning, minnehåndtering og evnen til å håndtere ulike typer data, som tekst, bilde, lyd.

I en fersk episode av podkasten This Past Weekend uttalte Altman at han hadde testet nyvinningen og fått svar som fikk ham til å føle seg helt ubrukelig. Han har endog beskrevet det som nå skjer innen KI på linje med endringen verden opplevde med Manhattan-prosjektet, som utviklet atombomben.

Altmans bekymringer om eget produkt kan selvfølgelig mistenkes å være dårlig forkledd markedsføring for selskapets nye versjon.

Det mangler imidlertid ikke på advarsler om at KI er i ferd med å nå et nivå som vil endre verden i større tempo og i større grad enn andre teknologiske skifter vi har opplevd. Slik som for eksempel dampmaskinen og den industrielle revolusjon. Eller overgangen fra hest til bil, inntoget av datamaskiner, utbredelsen av internett og mobiltelefoni. Og atombomben, som Altman selv nevner.

– Bukkene hopper, og verden går rundt!

En indikasjon i så måte er antallet KI-relaterte programposter på Arendalsuka, som starter over helgen. En kollega søkte og kom frem til at 150 arrangementer i programbeskrivelsen inneholdt «kunstig intelligens». Et annet søk viste at 100 brukte termen «KI» i tittel eller beskrivelse.

Birger Steen, tidligere toppleder i Microsoft og nå sjef i Norsar, skal delta på Arendalsuka, og sier det slik på Linkedin:

– Styrer som ikke har foretatt en full revurdering av teknologi-, sikkerhets- og forretningsmodellrisiko i lys av de siste fem års disrupsjoner, med spesiell vekt på AI og en helt ny geopolitisk situasjon, lever farlig.

Selv tror jeg Steen har helt rett. Vi står overfor et ledelsesmessig bukkeritt – både med og uten tøyler. KI-bølgen vil utfordre selv den mest erfarne toppleder. For ikke å snakke om alle andre – på alle slags arbeidsplasser.

– Livet er ingen spøg, du!

Andre igjen, er mer avslappet. Noen viser til Gartners velkjente hype cycle, som indikerer en kortsiktig boble – fulgt av fall – før teknologien, utbredelsen og konsekvensene på lang sikt blir betydelige.

Det sammenfaller godt med utbredelsen og effektene av internett. Og hvordan vi mennesker gjerne bommer, ved å overvurdere kortsiktige endringer og konsekvenser, men samtidig undervurdere betydelige endringer på lang sikt.

Selv har Gartner laget en egen hype curve for kunstig intelligens.

Gartners «hype cycle» for kunstig intelligens fra juni 2025. Illustrasjon: Gartner

En tidligere ansatt i Open AI har en betydelig mer oppsiktsvekkende holdning til KI og fremtiden. Daniel Kokotajlo var i mange år forsker i Open AI. Nå advarer han mot de ødeleggende effektene av teknologien, deriblant at:

KI kan bli mer intelligent enn oss mennesker – på alle områder.

Det vil bli vanskelig å gjøre menneskelig justering av teknologien. Særlig dersom KI skjuler sin faktiske agenda.

Risikoen øker for total maktkonsentrasjon i hendene på dem som kontrollerer de mest avanserte KI-systemene.

Kokotajlo advarer kort og godt mot en fremtid der KI-systemene utvikler seg så raskt og kraftfullt at menneskelig styring blir tilnærmet umulig. Med uforutsette og potensielt katastrofale følger.

Går det slik, står vi overfor et veritabelt digitalt bukkeritt. Tatt rett ut av det vi tidligere kun fant i fiksjonen og dramatikkens univers.

Det er neimen ikke godt å vite hva man skal tro. Sannsynligvis er det, skremmende nok, likevel prematurt å erklære at: – Kokotajlo, du lyver!