KOMMENTAR: Hver mann sitt nett. Ellers er man ikke mann.

NRK har brukt masse penger og mye tid på å bygge opp DAB-nettet sitt, som nå er håpløst sært og gammeldags. Teknologien mangler kapasitet og kundene er i ferd med å gå andre steder. Nødetatene har brukt masse penger og mye tid på å bygge opp et eget nødnett, som når mangler kapasitet og moderne funksjoner og holder etatene fast i gammeldagse løsninger som telefon og tildels VHF. Forsvaret har sitt eget kommunikasjonsnett, som er så elendig at i enhver militærøvelse ender offiserer og soldater opp med å bruke sine sivile telefoner for å få gjort noe. Jernbaneverket (eller Bane NOR, som de heter denne uken) skal bruke 20 milliarder på ny digital infrastruktur, som naturligvis inkluderer et nytt, eget nett. Jeg har en mistanke om at det kommer til å koste mer og ta lenger tid det også, men hva vet jeg.

Neste generasjon mobilnett heter 5G og kan fikse alt dette. 5G vil ha lav latens (rask responstid) og minst ti ganger så rask overføring som 4G - og det vil være billigere. Dette er nettet som skal gjøre «tingenes internett» mulig – i fremtiden vil mesteparten av kommunikasjonen over internett drives av dingser som snakker med dingser, som for eksempel at et kraftverk trådløst kan følge med på alle sine tusenvis av sensorer.

Tidligere generasjoner av mobilnett har vært drevet av forbrukere: GSM ga oss SMS og billigere samtaler, 3G begynnelsen på data over telefonen (noen som husker WAP?), 4G gjorde smarttelefoner og apper til infrastrukturen for dagliglivets informasjons- og betalingstransaksjoner.

5G er annerledes fordi vi som forbrukere sannsynligvis ikke har bruk for det – et vel utbygget 4G vil være nok, i alle fall på kort sikt. Skal 5G ut, må det drives av at bedrifter flytter sin trafikk over på det. 5G er ikke bare raskt, det har også muligheten for «slicing» som betyr at man kan ha flere virtuelle nett som kjører over 5G, logisk separert.

Med andre ord: 5G kan ha nødnettet, Forsvarets datatrafikk, NRKs snurrige DAB+, jernbanens nye digitale signalnett og alt mulig annet på den samme fysiske infrastrukturen, men logisk adskilt fra hverandre.

Fordelen med dette er ikke bare prisen, men også at når dette nettet oppgraderes i ytelse (hastighet) og funksjonalitet, vil man samtidig oppgradere alle de virtuelle nettene som ligger på toppen av det. (Og mens vi er i gang: Det at vi har et nett trenger ikke bety økt teknisk risiko. Et nytt 5G nett kan ha fysisk redundans.)

Trenger man et eget nett? De berørte etatene synes sikkert det. Men husk: I gamle dager hadde man i de fleste industribedrifter en leder med ansvar for strømforsyningen – i amerikanske selskaper hadde denne personen tittelen Chief Electricity Officer. Jeg vet ikke om noen organisasjoner som har dette ansvaret på direktørnivå lenger. For alle andre har strøm blitt noe man kjøper. Det samme har skjedd med servere – vi kaller det cloud computing – og det er ikke snakk om at hver mann trenger sin egen sky. Det er på høy tid at etater skjønner at dette gjelder nett også: Det at man hittil har hatt sin egen teknologi – og, ikke minst, egen teknologistab – betyr ikke at man vil ha det i fremtiden.

Det er et nasjonalstrategisk aspekt her også. Norge ligger langt fremme i digitalisering (i hvert fall for noen bruksområder) delvis fordi vi har så godt utbygget mobilnett. Skal vi beholde ledelsen, må bedrifter og organisasjoner gå foran inn i 5G på samme måte som konsumentene har gjort for 4G-nettet. Nordmenn kjøper mobiler og bruker dem med liv og lyst. 5G vil trenge bedrifter som gjør det samme. Ellers risikerer vi å havne i en bakevje, der et bitte lite land, med bittesmå institusjoner, søler bort kunnskaper og kapital på små øyer av etterhvert mer og mer sær og gammeldags teknologi fordi hver eneste lille småkonge på død og liv skal ha sin egen teknologi.

Og det har selv ikke verdens rikeste land råd til.