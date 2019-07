Yngve N. Pettersen, utvikler og sikkerhetsekspert hos Vivaldi Technologies

De siste årene har min foretrukne prosedyre når jeg skal reservere et hotell vært først og fremst finne ut om hotellet har en safe i rommet, og så hvor hotellet er lokalisert, fulgt av pris.

Safe?

Dessverre er det ikke mulig for meg å faktisk bruke denne rekkefølgen når jeg søker etter hotell på nettet. Ingen av de reservasjonstjenestene som jeg har undersøkt, har mulighet til å filtrere resultatene basert på om hotellet har en safe i rommet.

Så det jeg må gjøre i stedet, er å søke etter hotell med en akseptabel pris i området der jeg skal reise, og så gå gjennom hvert enkelt hotell i listen for å se om rommet har en safe, for så å velge et hotell fra den listen jeg sitter igjen med etter at jeg er ferdig med de undersøkelsene.

Uheldigvis, så er det ikke alltid enkelt å oppbevare verdisakene på en trygg måte mens du bor på et hotell.

La oss se for oss en liten samtale: Den Reisende: På tide med en tur til stranden, og så gjøre litt shopping. Jeg trenger ikke laptopen for det, så jeg lar den ligge her på pulten. Forsikringsselskapet: Hei, hei, stopp en halv nå! Du kan ikke gjøre det! Reiseforsikringen din (og den eventuelle verdisakforsikringen din for laptopen) krever helt klart at verdisaker skal enten holdes under direkte oppsyn av deg, eller lagres på en trygg måte når du ikke kan holde dem under oppsyn. Om de ikke var lagret på en trygg måte, så vil vi ikke utbetale forsikringspengene om det skjer noe. Det betyr at du ikke kan la laptopen ligge lett tilgjengelig i rommet, og at du heller ikke kan legge den i den innsjekkede bagasjen når du flyr. R: OK, jeg legger den i kofferten da, låser den, og lar den bli i rommet mitt. F: Nei, du kan ikke gjøre det, heller! En tyv kan både enkelt rulle den rett ut døra, men kan også åpne kofferten uten at låsen blir ødelagt. Kofferten din har kanskje en TSA-godkjent lås, men hvem som helst kan lage de nøklene etter at en <sensurert> person publiserte et bilde av dem på nettet. R: Så hvor kan jeg oppbevare laptopen min? F: Du kan lagre den i safen til hotellrommet. Hotellet: Vi beklager så mye, men vi har ikke safe i noen av rommene våre. F: Hva? Reisende, hvorfor reserverte du ikke rom i et hotell som har safe i rommet? R: Jeg forsøkte det. Ifølge reservasjonstjenesten jeg brukte, er dette hotellet det eneste innenfor rimelig avstand som har safe i rommet. H: Det er feilinformasjon! Vår hotellkjedes nettsted oppgir ikke at vi har safe i rommene. T: Da burde dere få informasjonen rettet hos reservasjons-tjenesten. H: De nekter oss å gjøre endringer. De har feilinformert om oss før, og det var veldig vanskelig å få det rettet. De oppgir hva som helst på sidene sine. Reservasjonstjenesten: Vi beklager så mye at forventningene dine for oppholdet ditt ikke ble oppfylt. Her er et gavekort som du kan bruke ved din neste reservasjon. R: Ok, så ingen safe i rommet. Hvordan skal jeg da oppbevare laptopen trygt? F: Da må du oppbevare den i en av sikre oppbevaringsboksene i resepsjonen. Hotell, dere har vel det? H: Ja, vi har låste oppbevaringsbokser i resepsjonen. R: OK, jeg kommer ned om noen minutter. H: Men, … jeg tror ikke vi har noen oppbevaringsbokser som er store nok til laptopen din. De er for det meste beregnet på smykker og den slags. R: Så, hvordan skal jeg da oppbevare den på en trygg måte? H: Oisan! Beklager feilinformasjonen. Det viser seg at vi har en oppbevaringsboks som er stor nok for laptopen din. Den var helt nederst i safen, så vi la ikke merke til den til å begynne med. La oss legge laptopen din ned i boksen, låse den, og her er nøkkelen til oppbevaringsboksen din. Ha en god dag! R: Flott. Takk skal dere ha! Forsikringsselskapet, er du fornøyd nå? F: Ja. R: Endelig kan jeg komme meg ned til den stranden.

Jeg håper du likte den lille historien. Den burde vise at om du skal følge forsikringsreglementet så må du oppbevare verdisakene, inkludert laptopen, i en låst oppbevaringsboks når du er ute og reiser.

Fysisk sikring er viktig

Hvorfor er det problematisk å la laptopen, kameraet, eller andre verdisaker ligge igjen i rommet? Rommet er jo tross alt låst.

Yngve N. Pettersen hos Vivaldi tar i kommentaren opp en problemstilling som trolig burde bekymre langt flere. Foto: Harald Brombach

Den største faren er tyveri. En tyv kan bryte seg inn i rommet mens du er ute. Men det er ikke bare en tilfeldig person som sniker seg inn på hotellet, man må være bekymret for. Tyven kan også være en uærlig hotellansatt. De fleste av dem har nøkler som lar dem åpne døren til rommet, og kan også ha mulighet til å lage ekstra nøkler som gjør det vanskelig å spore dem.

Når det gjelder laptoper er man utsatt for enda en fare: sabotasje av maskinen eller kopiering av filene. Dette kalles ofte et «Evil maid»-angrep, selv om angriperen kan ha et hvilket som helst kjønn, og er spesielt en bekymring i enkelte land, særlig om du har en høy offentlig profil.

Om dette er et alvorlig faremoment for deg, så er det mulig at hverken safen i rommet, eller i resepsjonen er sikkert nok for deg. Det kan være best at du har med deg laptopen hele tiden.

Ingen fornøydhetsgarantier

Selv om jeg har valgt et hotell som, ifølge informasjonen om hotellet, skal ha en safe i rommet, så er det ikke sikkert at den finnes.

Noen hoteller som er oppgitt å ha en slik safe, har den ikke. Dette skjedde senest denne måneden, under en tur til USA.

Og så har du hotellene som faktisk har en safe i rommet, men som ikke er stor nok for laptopen. Det mest ekstreme eksempelet på dette jeg har sett var et hotell i Anaheim, utenfor Los Angeles, som hadde en safe som knapt var stor nok til at man kunne legge passet der. En ordinær lommebok ville ikke passet i den.

Mange hoteller tilbyr slike safer på hotellrommene, typisk gjemt i klesskapet. Men er de sikre nok og store nok til å dekke behovet? Foto: Colorbox/MalkovKonstantin

Mindre ekstremt, men like irriterende, er de safene som er nesten store nok. Under fjorårets ferie besøkte jeg fire hoteller i Sveits. Bare ett av dem hadde en safe som var stor nok til laptopen min, selv om én av dem var akkurat stor nok til at jeg kunne lukke døren – dersom jeg la hårtørkeren under den ene siden av laptopen, slik at den lå på skrått.

Ved et tilfelle, mens jeg bruke min gamle 12-tommers laptop, måtte jeg ta batteriet ut av laptopen (det var et batteri med ekstra kapasitet) for å få plass til laptopen inne i safen. Ved er annet tilfelle måtte jeg gjøre det samme for å få plass i en av resepsjonens oppbevaringsbokser.

Men enkelte verdisaker, for eksempel en stor telelinse, kan være så store at de ikke får plass, hverken i safen i rommet, eller i oppbevaringsboksene i resepsjonen. Da har du et problem.

Hallo, reservasjonstjenester!

Ingen reservasjonstjenestene jeg har testet, tilbyr et søkefilter for «safe i rommet». Dette er litt rart, synes jeg, siden disse tjenestene tilbyr filtre for mange andre romdetaljer. Og de opplyser sjelden om størrelsen på safen.

Hotels.com ser ut til å skjønt at størrelsen på safene kan være et problem for en del gjester. I fjor begynte de å opplyse om en ny safe kategori: «Safe i rommet, med plass til en laptop». Dessverre har de så langt ikke oppdatert opplysningene for alle hotellene de tilbyr reservasjoner hos. Og det er fremdeles ikke mulig å filtrere søket.

En mulig årsak til at slike filtre mangler, og kanskje også hvorfor så mange hoteller fremdeles ikke har safe i rommet, er at mange reisende, spesielt forretningsreisende, ikke prioriterer dette aspektet når de reserverer hotellet. Kanskje tenker de ikke over det. Eller kan det være at de antar at forsikringen, eller arbeidsgiveren, dekker eventuelle tap?

Det kan bli en dyr antagelse.

Verdifulle data

Alt dette tar bare hensyn til den økonomiske verdien av laptopen. Hva med verdien av dataene som er ligger lagret i laptopen? Det kan være at tapet av disse dataene vil koste mye mer enn selve laptopen, spesielt om tyven greier å få tilgang til dataene. Og om tyvene er smarte, vil de nøye seg med å kopiere dataene, og la laptopen ligge igjen. Resultatet kan være at du forblir lykkelig uvitende om hva som har skjedd, … inntil mye senere.

Det er forlengst på tide at hoteller og reservasjonstjenester begynner å ta gjestenes sikkerhet på alvor, og ikke bare nøyer seg med å sikre dørene og heisene.

Enten bør de installere store safer i rommene, og/eller tilby store oppbevaringsbokser for større verdisaker.

Og la gjestene søker etter hoteller som tilbyr slike sikkerhetstjenester på samme måte som de kan søke etter hotell som har rom med badekar, eller er kjæledyrvennlige.

(Innlegget er tidligere publisert på engelsk i Vivaldi-bloggen)