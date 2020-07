Alle skal kunne klare seg i en digital hverdag, og derfor trenger vi god forståelse for universell utforming. Etter å ha laget to podkaster om digital tilgjengelighet, ser jeg at kvaliteten på koden vi skriver er dårlig. Da snakker jeg om den koden som treffer brukerne, altså «frontend».

Feil på feil

Det er ikke bare vi nordmenn som leverer dårlig. Prosjektet WebAIM Million har gjort en analyse av de én million største nettstedene i verden. Over 98 % av forsidene har feil knyttet til universell utforming. Det reelle tallet er nok mye høyere, da testverktøyet ikke finner alle feil. Det skal også sies at ikke alle feilene er knyttet til koden.

Det er for liten kunnskap og bevissthet rundt tilgjengelig kode. Selv om Norge har det beste og strengeste lovverket i verden, spyr vi ut dårlig kodekvalitet. Et bra sted å starte er stillingsannonser.

Kravløse stillingsannonser

Et søk etter «frontend» på Finn gir meg i dag knappe 200 stillinger. Jeg sjekker et knippe av dem. Stiller de noen krav til universell utforming?

9 av 10 nevner verken «universell utforming», «tilgjengelighet» eller «accessibility» som et krav eller ønske. Selv ikke stillingen som fagansvarlig for frontend-utvikling på Høyskolen i Kristiania.

Kun 1 av 10 nevner universell utforming. Det er Sopra Steria som søker Frontend-utvikler i Stavanger. De skriver «Du vet hvordan man lager gode kundeopplevelser, og har erfaring og fokus på universell utforming.» Så bra. Men hva er leserens sin oppfatning av universell utforming? Og ikke minst, hva er Sopra Sterias definisjon? Nå skal ikke jeg sitte her på min høye hest og si at vi i Webstep er så mye bedre. Sannheten er at hele bransjen mangler en felles forståelse av dette store og vage fagområdet.

10 forslag til krav i din stillingsannonse

Du er ansvarlig for at det du koder kan brukes av flest mulig mennesker, nettlesere, hjelpemidler, teknologier og søkemotorer. Du forstår at dersom du ikke gjør jobben din skikkelig, så vil du stenge ute mennesker som prøver etter beste evne å bruke det du har laget. Du skriver semantisk HTML uten syntaksfeil. Du bruker de riktige HTML-taggene der du kan. Av de 100+ taggene du har i verktøykassen din, bruker du kun <div> og <span> når du absolutt må. Du sjekket at det du koder kan brukes med tastatur, uten mus. Selvfølgelig med skjulte snarveier til hovedinnholdet og tydelig fokusmarkering. Du grøsser når du ser outline satt til 0 i CSS. Du bruker metoden progressive enhancement når du skriver JavaScript. Du sørger for at alt du lager fungerer bra i en mye brukt skjermleser som NVDA eller Voiceover. Du kan ARIA, men bruker det kun når det er absolutt nødvendig. Du koder alltid bilder, grafikk og ikoner med god alternativ tekst. Du sørger alltid for at unikt innhold har unik sidetittel og URL. Du er sertifisert Web Accessibility Specialist. Kanskje for mye å be om? Nå liker jeg ikke å blande inn lover å regler, men er det for mye å be om at de vi ansetter følger norsk lov?

Plukk selv. Stjel gjerne hele eller deler av denne listen, og lim inn i din stillingsannonse. Og gir du meg beskjed, så varmer du mitt uu-hjerte. Jeg lover å dele stillingen – selv om du er en konkurrent. Det er det minste jeg kan gjøre, når du er så god og bidrar til at vi får et mer inkluderende digitalt samfunn.