Til jul 2020 fikk jeg en Garmin-klokke med pulsmåler. I samme slengen lastet jeg ned den NTNU-utviklede appen Pai.

Pai er et poengsystem som tar utgangspunkt i pulsen din. Du får poeng uavhengig av om du er Marit Bjørgen eller en vanlig sliter. Alle har puls.

Pai kobler seg til appen som hører til pulsklokka, og gir lite poeng for lange og rolige gåturer, men mye poeng for trening der hjertet må ta i. Utrolig motiverende for å komme seg ut på joggetur fra hjemmekontoret.

Antallet joggeturer jeg har kommet meg ut på, har økt etter at jeg begynte å bruke Pai-appen. 100 poeng er målet som får meg over dørstokken gang etter gang.

Men Pai-appen henter informasjonen om puls fra pulsklokker som blant annet Garmin. Som jeg har.

Du får ikke nok pai uten å bli litt tomat. Foto: Selfie

Så dermed ble jeg stressa da e-posten kom fra NTNU og Pai Health i slutten av januar: «Support for Garmin Connect is ending February 10, 2021.» (Nå er det endret til 28. februar.)

I e-posten forklarte Pai at Garmin hadde avsluttet samarbeidet, men at det var mulig å koble Pai til Garmin via Apples helseapp. Oppskriften på Pais sider var litt forvirrende, men etter noen meldinger fram og tilbake med Pais hjelpsomme supportteam fikk jeg det til.

En varslet krise

Så langt, alt vel. Men dagen etter at jeg hadde koblet meg til, sjekket jeg morgendagens Pai, som er en funksjon i appen.

Dette tallet er kriselavt når ditt nye Life Goal er 100 pai.

På én dag gikk jeg ned fra anstendige 130 til 44 pai. Det er ikke bare et tall, det er sjokk og krise når du har bygget treningshverdagen din rundt et mål om å ligge over 100 pai.

Og da jeg sjekket min fysiske alder, var dommen nådeløs.

Istedenfor ungdommelige 35 år, ti år yngre enn min faktiske alder, hadde jeg blitt 59 over natta. «Your Fitness Age is Poor», sto det.

Med mysende gamle øyne leste jeg den grå teksten under. Oversatt fra engelsk sto det:

«Dette betyr at du for tiden har den samme kardiorespiratoriske formen som en gjennomsnittlig 59 år gammel mann.»

Mann!

Da måtte jeg trykke litt rundt på informasjonen i appen.

Det viste seg at Apples helseapp ikke bare hadde gitt pulsen min til Pai. Min personlige informasjon hadde også blitt automatisk oppdatert.

En gjennomsnittlig 59 år gammel mann.

Under kjønn sto det en M, under vekt sto det 23 kilo og høyden var satt til 155 centimeter.

En lav, tynn og gammel mann.

Hacket av en på 23 kilo

Inne på helseappen fant jeg forklaringen: Det var min sønn som hadde lagt inn opplysningene via en eller annen familiefunksjon, uklart hvorfor. Foreldre må følge med på hva barna gjør digitalt.

Da jeg endret til kvinne, viste det seg at tapte pai er tapte pai. Har du vært mann, så må du stå for det. Dermed måtte jeg jobbe meg opp fra 44 pai.

Heldigvis er Pai veldig raus med poengene når du ligger litt lavt, så en halvtimes joggetur ned til fuglehuset ved Østensjøvannet var nok til å komme over 100 igjen.

Pai Pai står for Personlig Aktivitets-Intelligens. Du tjener Pai hver gang pulsen din øker.

Pai baserer seg på hjerterytmen din. For å bruke pai må du måle puls.

Hvis du har klokke fra Fitbit, Apple Watch eller Polar kan du måle pai ved å laste ned PAI Health-appen.

NTNU utviklet algoritmen ved hjelp av informasjon om nærmere 5000 friske nordtrøndere som fikk testet sitt maksimale oksygenopptak i Kondisprosjektet i den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT3).

Etter at algoritmen var utviklet, beregnet NTNU PAI for nesten 40.000 friske personer. Det var personer som hadde svart på hvor mye og hvor hardt de trente da de deltok i HUNT1 midt på 1980-tallet.

Til slutt sjekket de hvordan det stod til med helsa til disse 40.000 nordtrønderne nesten 30 år senere, og det er resultatene fra disse undersøkelsene som viser at 100 PAI eller mer er det optimale for å redusere sykdomsrisikoen mest mulig. Kilde: Pai Health

Men sånn Pai fungerer, fikk jeg et nytt fall i poengene etter sju dager. Derfor har jeg to dipper under 100 pai som jeg skylder på Garmin-gate.

Synkroniserer tregere

Akkurat det var litt bittert, men mest komisk.

Det som er litt irriterende, er at Garmin og Pai synkroniserer saktere på grunn av det nye mellomleddet.

Før kunne jeg komme inn døra fra joggetur, og helt besatt som jeg har blitt av Pai, bare kjapt se at Garmin oppdatere løpeaktiviteten, og så trillet pai-poengene inn.

Nå må jeg ofte sitte og trykke, oppdatere, gnukke og vente på at Pai skal få vite hva jeg har drevet med.

Pai-appen er kinesisk nå

NTNU-forskerne som har utarbeidet Pai har tatt utgangspunkt i tusenvis av nordtrøndere for å finne ut hva som skal til for å leve lenge i landet.

Men Pai er ikke en bitte liten trøndersk app lenger. Like før jul 2020 ble Pai heleid av kinesiske Huami. Foreløpig har Pai separate databaser. Se hele forklaringen fra Pai i faktaboks.

Garmin har på sin side kjøpt en lignende finsk app, Firstbeat Analytics.

Den dyre Garmin-klokka fikk jeg til jul 2020.

Helt uten sammenligning for øvrig kjøpte jeg en Fitibit høsten 2019, en uke før det ble offentlig at Google kjøpte Fitbit, sammen med tilgang til alle mine fremtidige Fitbit-data.

Alf Egil Edvardsen hos NTNU om Huami-oppkjøpet og Garmin-samarbeidet: – Etter et par år som norsk underfinansiert startup slo vi oss sammen med MIO/Physical Enterprises i 2015. De finansierte en kommersialisering av PAI, men gikk etter hvert ned for telling da gigantene også begynte å produsere pulsklokker. Da var selskapet nødt å få inn ny investor eller kroken på døra. Huami kom inn som investor, majoritetseier, skriver Edvardsen.

– Rent praktisk har Pai Health separate databaser, har vært drevet som selvstendig firma, og så videre.

Nå har Huami startet prosessen med å inkorporere PAI som en del av Huami. Dette er en papirmølle som pågår. Når det ev. blir fullført og/eller hvis Huami tar «kontroll» over databasen vil nødvendigvis kunder/brukere bli informert.

Kjøp og salg av helseinformasjon koblet til hardware som allerede er kjøpt, det er en liten nøtt.

Men Pai er bare en app. Som jeg er helt hekta på, og ikke for å skryte, men denne uka fylte jeg 32 Pai-år.

Ikke noen av tallene Garmin-appen gir meg motiverer meg på samme måte som Pai.

Nordtrøndere med 100 pai hver uke lever i snitt åtte år lengre. Da er det grunn til å tro at det gjelder oss andre også, uansett hvem som eier hva.

Så det har jeg tenkt må være det viktigste. Men jeg skulle ønske jeg slapp å bruke krefter på globalt teknologieierskap akkurat her.

Kommentarer fra Garmin og Pai

Pai-sjef hos NTNU Alf Egil Edvardsen forklarer at det kan være litt komplekst å måtte bytte datakilde.

– I ditt tilfelle mistet du de riktigste dataene (Garmin) og de ble byttet ut med totalt gale data fra Apple. Da blir det stooore endringer i prediksjonene våre. Uheldig - ja. Vanskelig å lage vanntett - ja. Heldigvis vil de aller fleste ha et noenlunde stabilt oppsett og ikke oppleve dette ofte, skriver Edvardsen.

Se også faktaboks for forklaring på Huami-oppkjøp.

Garmin Norge har fått mulighet til å kommentere denne saken, som viste til kontakt med kollega Martin Braathen Røise. Der skriver Garmin Norge:

– På det nåværende tidspunkt vil vi ikke kommentere PAI health og deres tjenester. Skulle dette endre seg, vil vi gi beskjed.