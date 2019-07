Christian Lorck, Norgessjef Dell Technologies

Dette er andre del av en serie på fem kommentarartikler.

Institute for the Future har på vegne av Dell Technologies analysert hvordan samhandlingen mellom mennesker og maskin vil påvirke økonomien fram mot 2030. De ser tre skifter som vil forandre næringslivet. Forrige artikkel tok for seg teknologiene som danner grunnlaget for skiftene: 5G, tingenes internett, blokk-kjeder, kryptovaluta og kunstig intelligens.

Hver av teknologiene peker mot nye måter å skape verdi på. Samfunnet blir mer effektivt når mennesker og maskiner jobber sammen for å overgå menneskelige begrensninger.

Denne artikkelen handler om det første skiftet; hvordan maskiner tar over som forbrukere.

Automatisk handling

Maskinene blir smartere og smartere. Kaffemaskiner, elektriske tannbørster vil ta i bruk kunstig intelligens for å administrere seg selv. De vil selv følge med på vedlikeholdsbehov, samtidig som de overvåker preferanser og adferd for å forutse behovet ditt. Én maskins aktivitet blir kanskje begrenset, men den samlede innvirkningen fra maskiner vil ha stor effekt på forbruks- og bedriftsmodeller.

Vi har sett flere eksperimenter med maskiner som tar vare på seg selv. Særlig har Amazon kommet et stykke på vei med printere, vanndispensere og andre hjemmemaskiner utstyrt med sensorer som automatisk bestiller påfyll når de oppdager at det begynner å bli tomt. Riktignok ikke her til lands, men det er neppe veldig lenge til vi også får oppleve lignende. Dette virker kanskje ikke så stort, men nøkternheten skjuler et betydelig skifte; maskinene har blitt en økonomisk aktør. Om ikke altfor lenge, vil huset ditt kunne oppdage et problem med vaskemaskinen, bestille reparatør og betale for reparasjonen, mens du er lykkelig uvitende om problemet på jobb.

Maskiner handler med hverandre

Framover vil maskiner ikke bare handle med mennesker, men med andre maskiner. De vil være i stand til å gjøre sammenligninger basert på filtre som kvalitet, bærekraftighet og pris, akkurat som mennesker gjør. Ettersom maskiner og produkter blir stadig mer programvaredefinert vil maskiner og gjenstander kunne ikke bare repareres, men forbedres og videreutvikles.

Da Tesla lanserte sin Model 3 i fjor, ble det oppdaget at bilen hadde en utrygg bremselengde. Vi har hørt utallige historier om titusener av biler som må kalles tilbake på grunn av en feil. Tesla fikset bremsefeilen hos sine kunder med en oppdatering til programvaren i løpet av få dager.

Hva skal menneskene gjøre?

Det skorter ikke på dommedagsprofetier med inntoget til roboter og kunstig intelligens. Mange frykter at en maskin skal ta over jobben deres, og at mennesker blir overflødige. Det er sannhet i at noen jobber kommer til å forsvinne, men som vi i IT-bransjen gjentar til stadighet: automatiseringen kommer også til å skape en rekke nye jobber.

Ettersom maskiner vil sørge for at vi har alle basisbehov dekket, vil butikker finne suksess i å appellere til våre emosjonelle behov. For eksempel kan fysiske butikker gå vekk fra å faktisk selge produkter, til å bli mer som et demonstrasjonsrom man kan besøke for å ta og føle på produktene. Men mange butikkeiere blir nok pent nødt til å finne nye måter å tjene penger på.

Dette er andre del av en serie på fem kommentarartikler. Neste del kommer neste uke.