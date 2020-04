Mange av Digi.no sine abonnenter har sikkert oppdaget at vi i det siste har begynt å publisere en del lukkede saker fra våre søsternettsteder Inside Telecom, Karriere360 og TU.no.

Abonnenter på Digi.no har hele tiden hatt tilgang til abonnements-saker på TU.no og Karriere360.no (med mindre din bedrift har en spesialavtale). Nå har vi utvidet tilbudet, slik at alle Digi.no-abonnenter også får tilgang til artikler på Inside Telecom, og alle Inside Telecom-abonnenter får tilgang til Digi Ekstra-artikler.

Det eneste du må huske på, er at du må trykke Logg inn når du kommer til en artikkel på et nytt nettsted. Er du logget inn på Digi.no og klikker deg inn på en Inside Telecom-artikkel, får du med andre ord tilgang til å lese artikkelen så snart du har trykket Logg inn. Dette trenger du selvfølgelig bare å gjøre første gang – og du trenger ikke å taste brukernavn og passord på nytt, du må bare bekrefte at du vil logge inn.

Tele og IT smelter sammen

Inside Telecom er Norges største abonnementsavis for telebransjen. Journalistene har lang bransjeerfaring, og jobber også tett med journalistene i Digi.no.

Skillelinjene mellom hva som er tele og hva som er IT har blitt mer eller mindre visket vekk de siste årene, og veldig mye av stoffet Inside Telecom publiserer er svært relevant for Digi-leserne. På samme måte som mye av Digi-stoffet vil være interessant for Inside-leserne.

Vi kommer til å sørge for at du lett finner fram til stoffet du er interessert i fra begge forsidene, enten beina dine er plantet i telekom eller IT.

Digi-abonnentene får ikke tilgang til alt Inside Telecom-abonnentene får, ettersom Inside Telecom skal gi abonnentene en dypere forståelse av mobil- og telebransjen gjennom blant annet skreddersydde nyhetsbrev og en daglig oversikt over de mest relevante telekom-nyhetene fra andre kilder.

Et abonnement på Inside Telecom gir:

Tilgang til alt redaksjonelt innhold på Inside Telecom.

Et daglig skreddersydd nyhetsbrev for telekom-bransjen.

Nyhetssveip med de mest relevante telekom-nyhetene fra andre kilder.

Tilgang til alt Ekstra-innhold fra tu.no, digi.no og karriere360.no.

Jeg håper du som abonnent blir fornøyd med vårt utvidede tilbud, og send gjerne tilbakemeldinger til kurt@digi.no hvis du har innspill.