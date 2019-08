Trine Strømsnes, General Manager, Cisco Systems Norway

Tidligere i sommer ble Norges første 5G-auksjon gjennomført. Telenor, Telia og Ice har skaffet seg viktige ressurser for å kunne videreutvikle nettverkstilbudet til det norske folk. Totalt betalte tilbyderne drøyt 735 millioner kroner for de tildelte frekvensene, og har i samme slengen forpliktet seg til å investere store summer i både dekning og kapasitet de neste par årene.

Men utrullingen av 5G er ikke den eneste teknologien som kommer til å prege Norges digitale fremtid. Jeg mener at Wi-Fi 6, akkurat som 5G, er et nødvendig teknologiskifte for å muliggjøre nye tjenester og funksjoner som kan ta næringslivet og samfunnet inn i en ny tidsalder. Likevel glimrer Wi-Fi 6 med sitt fravær i den offentlige diskusjonen. Det mener jeg er uheldig.

Det ene utelukker ikke det andre

Gjennom årenes løp har det vært en naturlig ryggmarksrefleks fra markedet å vurdere mobildata og Wi-Fi som «konkurrenter». Da 3G kom skulle den daværende Wi-Fi-standarden kastes på teknologiutviklingens skraphaug, og det samme argumentet ble brukt da 4G ble rullet ut. Men dette konkurranse-forholdet er egentlig uinteressant for konsumentene. De vil jo bare ha best mulig nettverkstilgang.

«Kreftene» som ligger i 5G og Wi-Fi 6 sammen kan i stor grad forsterke hverandre, om man evner å se mulighetene i stedet for å bli sittende fast i utdaterte og gale oppfatninger. Vi bør ikke bare fokusere på det ene eller det andre – vi må satse på begge. Internasjonalt er dette allerede i fokus – slik burde det også være i Norge.

Legger til rette for helt nye tjenester

Wi-fi 6 bidrar hovedsakelig til denne utviklingen, ved å øke ytelsen på plasser der mange enheter er tilkoblet samtidig – for eksempel på store skoler, universiteter eller sykehus. IoT-teknologien er allerede over oss, og vil på ingen måte minske i omfang med Wi-fi 6 og 5G. Både mellomstore og større bedrifter i Norge vil se en eksplosjon av trådløse klienter i nær fremtid, når blant annet sensorer, kameraer, maskiner, skjermer og målere, som tidligere ikke krevde IP-konnektivitet, nå skal på nettverket. En bedrift som i dag har 100 til 200 ansatte vil kunne se at antallet klienter som skal kobles til nettverket vil øke til flere tusen.

Dette vil være klienter med kort rekkevidde og lite behov for båndbredde, men med desto større krav til at nettverket de kobler seg opp mot kan ta imot sanntidsdata fra hver enkelt i flommen av trafikk fra tusenvis av andre tilsvarende klienter på det samme nettverket lokalt. Her vil Wi-Fi 6 spille en kritisk rolle innenfor virksomhetens egen nettverksplattform, som vil ta vare på data, sikkerheten og delingen av informasjonen som kommer inn fra sensorene, og som igjen skal deles videre med applikasjonene til virksomheten. Her er det snakk om data som oppstår i virksomhetens egen infrastruktur, og det vil være naturlig å benytte seg av bedriftens egen trådløse nettverksstruktur til dette, sammen med den øvrige infrastrukturen som virksomheten har investert i.

Derfor er 5G og Wi-Fi 6 komplementerende teknologier som vil oppfylle ulike typer behov, og begge vil bidra til at trådløs teknologi vil kunne løse viktige oppgaver. For IoT vil 5G være selve grunnsteinen for smarte samfunn utendørs. Wi-fi 6 vil løse de samme oppgavene innendørs og over korte avstander, blant annet fordi denne teknologien har en annen rekkevidde internt i bygg, i tillegg til at den er bakoverkompatibel med eldre trådløse teknologier som Wi-Fi 3, 4 og 5. For store nettverk i et bygg, en bedrift, en kommune, eller hos offentlige eller private virksomheter, vil Wi-Fi 6 også ha stor betydning. Slike nettverk har i dag gjerne hundrevis av trådløse aksesspunkter basert på én type Wi-Fi-standard, i tillegg til at de kanskje har titusenvis av klienter tilknytttet disse. Da vil det være mer økonomisk bærekraftig å oppgradere aksesspunktene enn å måtte oppgradere hele parken av klienter, når de likevel kan benyttes på et nytt Wi-Fi 6-nettverk fra dag èn.

Sømløs overgang til lavere kostnader

Vi jobber sammen med våre partnere om å utvikle en sømløs overgang mellom 5G og Wi-fi 6, kalt Open Roaming. Dette er et initiativ for å effektivisere overgangen mellom 5G og Wi-Fi 6 for brukerne. Når en bruker beveger seg inn i et Wi-Fi 6-nettverk, som for eksempel på et gjestenett på et hotell eller konferanse, vil denne brukeren allerede være godkjent på en sikker og trygg måte gjennom Open Roaming, når enheten beveger seg over fra et 5G-nettverk til det lokale Wi-Fi 6-nettverket.

Fordelen denne teknologien gir for brukeren er at de bruker mindre data på teleoperatørens nettverk, som de kanskje betaler for, mens Open Roaming for teleoperatøren vil komme til nytte for offloading av trafikk fra 5G-nettet over til det lokale Wi-Fi 6 nettet.



Cisco investerer både i 5G teknologi og i Wi-Fi 6. Det ene utelater ikke det andre, men likefullt så er Wi-Fi 6 en teknologi som er tilgjengelig nå, og som kan benyttes umiddelbart av virksomheter som er i ferd med å digitalisere seg. 5G kommer, men vi ser at det vil ta ytterligere noen år før dette er fullt utbygd med dekning overalt innendørs og utendørs i Norge. Fra et data- og eierskapsperspektiv vil nettverket og datatrafikken, over 5G, i mange tilfeller eies og kontrolleres av teleoperatøren, mens med Wi-Fi6 vil dette fortsette å være under virksomhetens kontroll og eierskap.

I den pågående debatten om nasjonal digitaliseringsstrategi mener jeg derfor at diskusjonen bør dreies til å handle mer om hvordan vi kan maksimere nytteverdien av Wi-fi 6, og de potensielle synergieffektene ved 5G-utbyggelsen.

Om utviklingen skjer på riktig måte, og vi fra starten av forsøker å kombinere fremfor å konkurrere, vil resultatet bli en kjappere, mer robust og kostnadseffektiv digitalisering. Dette kan gi oss en snarvei til den trådløse tidsalderen.