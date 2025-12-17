Navs forklaringer skaper mer tvil enn tillit

Én Nav-bruker finner 1554 oppslag i journalen sin, en annen får 295 uten å ha søkt om noe, og en tredje får beskjed om at oppslagene i journalen skyldes moren hans. Da er ikke spørsmålet om det finnes et problem i Nav – men hvilket problem Nav egentlig har. Er det systemet som ikke har gode nok logger og begrensninger, eller en ukultur rundt personvern?

Varsleren Daniel, som forteller sin historie i Digi i dag, har dokumentert 1554 oppslag i sin mappe, fordelt på 126 ansatte ved 31 enheter. Han mener mange av oppslagene er uten saklig grunn. Nav svarer at alt har vært nødvendig, og at det meste skyldes teknologi og høyt aktivitetsnivå fra varsleren selv. De forklarer at systemene genererer flere oppslag for hver henvendelse.

Pressekontoret tar seg av svarene

Det er vanskelig å skjønne at 126 ansatte skal være involvert i én persons sak, uansett hvor iherdig denne varsleren har vært. I arbeidet med dette sakskomplekset, har vår journalist stilt Nav inngående spørsmål om hvordan systemet fungerer. Resultatet er motstridende opplysninger og innviklede forklaringer som ikke gir forståelige svar.

Et konkret feiloppslag fra en ansatt på Nav Senja forklares som uproblematisk, fordi vedkommende egentlig skulle søke opp en annen person. Når oppslag på feil person både er fort gjort og ikke anses som et problem, skaper det usikkerhet og manglende tillit.

Ingen av lederne i Nav har ønsket å stille til vanlig intervju i denne saken. I stedet har presseavdelingen svart skriftlig på vegne av alle ansvarlige. Det har gjort det vanskeligere for vår redaksjon å få stilt oppfølgingsspørsmål som kan oppklare det hele.

Kollegene åpnet mappa til tillitsvalgt

Mønsteret går igjen i andre saker – Klassekampen har skrevet om flere av dem. Harald Langstad, som selv jobber i Nav og er tillitsvalgt der, oppdaget i fjor at kolleger ved pensjonsavdelingen hadde gjort oppslag i mappa hans selv om han er i full jobb.

Først fikk han beskjed om at oppslagene var innenfor reglene, fordi moren hans hadde søkt om pensjon. Da han protesterte, innrømmet Nav at tilgangen aldri skulle vært brukt på den måten, og at rutinene ikke var gode nok. Likevel ble hendelsen forklart som et forsøk på «god og rask saksbehandling», ikke som ukultur eller manglende respekt for personvern.

En annen sak Klassekampen omtalte i fjor, handler om Elisabeth Thoresen, leder for AAP-aksjonen. Hun oppdaget at det var 295 oppslag på henne fra 42 ansatte ved 29 Nav-avdelinger i perioden 2018-2024, uten at hun hadde noen søknader til behandling i perioden. Datatilsynet var enig med henne i at oppslagene var for mange og for dårlig begrunnet.

I 2023 varslet Datatilsynet et gebyr på 20 millioner kroner til Nav for en rekke lovbrudd knyttet til tilgangsstyring og personopplysningssikkerhet. Det er akkurat dette vår sak om varsleren Daniel handler om. Hvilke medarbeidere i Nav har mulighet til å gjøre hva slags oppslag, og hvordan kan man ettergå det i ettertid?

Personvernnemnda opphevet gebyret fra 2023 fordi Nav ikke hadde handlet forsettlig, men daværende Nav-direktør Hans Christian Holte uttalte selv at etaten var «langt på vei enig» i avvikene.

Nå i 2025 kom Riksrevisjonens rapport som pekte direkte på svakheter i loggføringen i systemene som forvalter 475 milliarder kroner årlig. Det førte til at Nav-sjefen måtte gå fra stillingen etter at etaten hadde gitt uriktige opplysninger til arbeidsministeren om hvor godt loggingen faktisk fungerte.

En bunke av ubehagelige fakta

På den ene siden står altså Navs gjentatte forsikringer: Det finnes ingen ukultur, alt er såkalt «tjenstlig», taushetsplikten tas på største alvor, feil skyldes gamle systemer og de skal «lære av det». På den andre siden står den samlede bunken av ubehagelige fakta: Tusenvis av oppslag på enkeltpersoner som opplever seg overvåket, Datatilsynets kritikk, Riksrevisjonens funn og en direktøravgang som i stor grad handler om nettopp logging og kontroll.

Det kan selvsagt være tekniske forklaringer bak mye av dette. Gamle fagsystemer, kompliserte integrasjoner og automatiske oppkall som teller som oppslag. Men likevel: Hvor mange Nav-ansatte trenger egentlig tilgang til journalen din for at du skal få hjelp? Det er fortsatt vanskelig å tro på at svaret er over hundre.