Nå er det alvor

Er USA er land vi kan stole på? Spørsmålet gjelder ikke bare i krig. Det gjelder også teknologi.

– Jeg brukte ikke ordene «exit-strategi», men jeg står inne for det, sa digitaliseringsminister Karianne Tung (Ap) på Digitaliseringskonferansen onsdag.

Det er nye og sterkere ord fra statsråden. Hun ber alle om å ha en plan for hva man gjør hvis personopplysninger ikke lenger kan overføres til USA, eller om man plutselig mister kontakten med Microsoft og Google.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Inngår ny avtale: 16 sparebanker skal moderniseres

«Se om vi kan tenke noe likt i Norge»

I forrige uke besøkte Tung sin danske kollega, digitaliseringsminister Caroline Stage, som allerede om en måned begynner å fase ut Microsoft-produkter i eget departement.

Barneminister Lene Vågslid, Caroline Stage og Karianne Tung i København. Foto: Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Da skal halvparten av de ansatte gå over fra Windows til Linux, og erstatte Office 365 med Libre Office. Hvis alt går bra, skal hele Digitaliseringsministeriet slutte med Microsoft før nyttår.

Nå sier Tung at også hun følger med på hva danskene gjør, «for å se om vi kan tenke noe likt i Norge». Det er helt nye toner.

Timingen er god. Det arbeides allerede med en felles IKT-plattform for departementene (som utrolig nok har fire plattformer i dag). Da skal man prioritere nasjonale skyløsninger, sier Tung.

Kommentar Exit-strategi krever nasjonal sky-løsning

Gi oss Grønland, ellers...

I Danmark oppleves debatten om exit fra amerikanske teknologigiganter mye mer prekær. Der er den store frykten at Donald Trump skal bruke IT som pressmiddel i kampen om Grønland.

Trump har allerede vist at han kan bruke de amerikanske tek-selskapene som politiske våpen: Etter en presidentordre fra Trump, har aktor i Den internasjonale straffedomstolen, Karim Khan, fått sin Microsoft-konto stengt.

Khan var hovedanklager da domstolen utstedte en arrestordre på Israels statsminister Benjamin Netanyahu, og Trump er åpen om at dette er grunnen. Khan har også mistet tilgangen til sine bankkonti.

Før helgen ble presidentordren utvidet med fire nye navn.

Dansk og tysk exit

Aarhus kommune har allerede flyttet 60 IT-løsninger vekk fra Microsofts sky Azure, over til tyske Hetzner. Neste steg er Office-pakken. København snuser også på en exit-strategi i tilfelle forholdet til USA skulle bli verre.

Onsdag varslet fraktselskapet Leman, med en omsetning på 5,1 milliarder kroner, at også de ser etter alternativer «i tilfelle situasjonen eskalerer».

Den tyske delstaten Schleswig-Holsten har kommet lenger. De er i gang med å avinstallere Microsoft Office. I stedet bruker de LibreOffice, basert på åpen, europeisk kildekode.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Her får norske bedrifter solid drahjelp ut i nye markeder

En undersøkelse blant 130 selskaper med mer enn ti ansatte, utført av den danske skyleverandøren ScanNet, viser at 58 prosent vurderer å redusere samarbeidet med amerikanske skyleverandører.

Kommentar Trump, nå som super-admin i Office 365

Det første skuddet er billig

Danskenes ønske om løsrivelse fra USA kommer ikke bare av geopolitisk frykt.

Forvaltningen har lenge advart om enorme prisøkninger på Microsoft-lisenser. I april fikk 96 danske kommuner en prisøkning på 16 prosent i en ny treårsavtale på Microsoft-lisenser. Det er mer enn den generelle prisutviklingen i samfunnet, skriver Ingeniøren.

Digitaliseringsminister Stage sier at alle etater og kommuner hver for seg har valgt Microsoft – gjerne ut fra pris – uten at noen har hatt et samlet overblikk.

Og når Microsoft er så tett innvevd i hele den digitale infrastrukturen, og alle andre programmer er tilpasset Microsoft, er det også komplisert å komme seg ut av.

– Status quo er en gullgruve for Microsoft. Dere må slutte å invitere ulven inn i hønsehuset vårt, sa IT-gründer David Heinemeier Hansson i en høring i Folketinget i mai.

Alle må ha en plan

Nå sier verken Stage eller Tung at alle skal ut av de amerikanske skyene nå. Men Tung sier at man bør vite hvilke alternativer man har, hvis et datasenter man er avhengig av blir rammet.

Tung nevner både digitale og fysisk angrep, og viser til at ukrainske datasentre har blitt angrepet.

– Det er noe alle bør ha en exit-strategi for. Eller en plan. Eller en tanke om hva man gjør i en sånn beredskapssituasjon, sa Tung fra scenen.

Det ble ikke sagt, men Trumps vrede kan åpenbart også settes på listen over potensielle farer.