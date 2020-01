KOMMENTAR: Om Tiktok for de over 25…

Tiktok er en app fra et kinesisk selskap med 1,5 milliarder brukere i siste opptelling, skjønt det ser ut til at veksten er i ferd med å stagnere. Hvis du er over 25, har du sannsynligvis ikke hørt om den.

Den er en delingsplattform for korte videosnutter, som regel med musikk til. Videoene, i alle fall de jeg har sett så langt (etter ca. en måned på) er som regel:

noen slår salto med ski (eller uten)

noen danser først langsomt, så fort, iført tights

noen kjører gris med en bil

noen viser frem rumpa si (jenter) eller musklene (gutter)

noen tryner på kreativt vis

noen stuper fra store høyder

noen kjører traktor

noen kjører en stor maskin av noe slag

eller:

noen skjærer opp matvarer på kreativt vis

noen i den tredje verden gjør noe smart med metall og en uisolert dieselmotor

noen tar en stor personlig risiko (hopper frem til kanten av et stup, for eksempel) og ber deg om at videoen deres ikke skal floppe

noen blir banket opp

Og der har du det: Facebook click-bait på steroider, skjønt kreativiteten kan av og til være stor. Du finner noen samling Tiktok-videoer på Youtube, som denne:

...men vær klar over at gjennomsnittskvaliteten er adskillig lavere enn dette, og, vel, noen av videoene er nokså foruroligende (som for eksempel de som filmer vold.)

Uansett, jeg tipper at vi i 2020 kan se frem til:

noen godt publiserte videoer av ungdommer som stryker med i sin streven etter Tiktok-likes

reportasjer om influensere som tjener millioner på å tverke i 15 sekunder med mye sminke

sensasjonelle reportasjer i nyhetene om dette nye fenomenet, som faktisk er den raskest voksende appen noensinne, inkludert intervjuer med kulturell elite som ikke har vært inne på Tiktok men ikke ser det som en hindring for å uttale seg

debattprogrammer med sosialantropologiske analyser med diskusjoner av ungdommens fokus på fasade og manglende evne til å forholde seg til innhold på mer enn 15 sekunder

lansering av nye studieretninger innen 15 sekunders narrativkonstruksjon

managementseminarer om hvordan din bedrift kan utnytte dette nye mediet og hvor mye du kommer til å tape om du ikke gjør det

krav om at offentlige myndigheter lager retningslinjer og helst en ny offentlig plattform (planlagt lansering 2024, hvilket er et år før neste forsøk på felles journalsystem i deler av helsevesenet) slik at foreldre slipper å følge med selv

lansering av nye videoplattformer som er bedre enn Tiktok og hvis aksjekurs helt sikkert kommer til å følge samme utvikling

I 2021 tenker jeg ungdommen har funnet ut at endeløse strømmer av 15-sekunders videoer er passé fordi det er kommet noen nytt og bedre. Pressen og de over 25 kommer til samme konklusjon i 2022.

Og med det, godt nytt år...