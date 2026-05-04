«Patche-vinduet» reduseres til sekunder

De aller fleste av Digis lesere har nok fått med seg at KI-selskapet Anthropic nylig lanserte sin siste og kraftigste språkmodell, «Mythos». Mythos er spesielt godt egnet til å identifisere sårbarheter – og mye bedre enn tidligere modeller på å utnytte dem.

Blant annet skal Mythos ha funnet en over 20 år gammel sårbarhet i Linux-kjernen. En sårbarhet som sikkerhetstestingen frem til nå ikke hadde identifisert.

I mars holdt Anthropic-forsker Nicholas Carlini et foredrag under KI-konferansen [un]prompted om Mythos’ evne til å identifisere sårbarheter. Carlini sa at Anthropic ikke engang hadde ressurser til å gjennomgå og verifisere alle funnene, på grunn av antallet sårbarheter som ble avdekket.

PR eller fakta?

Hvor mange av påstandene fra de store KI-selskapene som er markedsføring, og hva som er fakta, er krevende å vurdere. Konkurransen mellom dem er beinhard og frykten for å havne bak konkurrentene, er til å ta og føle på. Spesielt er konkurransen beintøff mellom Open AIs Codex og Anthropics Opus-modeller. Det er et Formel 1-løp hvor det kjempes om millisekunder for å komme først i mål.

Anthropic har blitt anklaget for markedsføringsstunt etter lanseringen av Mythos. Å lansere en modell som angivelig skal være så god til å identifisere og utnytte programvare-sårbarheter, at den ikke engang kan lanseres åpent for alle , skaper nysgjerrighet, mystikk og begeistring.

Samtidig kan strategien ha vært en oppvisning i ansvarlighet. For å hindre mer og mindre avanserte trusselaktører fra å få tilgang til en betydelig kapasitet til å utføre cyberoperasjoner og -angrep.

Derfor lanserte Anthropic «Project Glasswing» som ga flere store IT- og cybersikkerhetsselskaper, herunder Microsoft, Google, Cisco og Nvidia, eksklusiv tilgang til Mythos. Slik at de kan identifisere og fikse egne sårbarheter, før angriperne utnytter dem.

Kina angrep med Claude

Det er allerede godt kjent at trusselaktører i dag benytter KI til å forbedre både enkelte steg og større deler av en angrepskjede. Anthropic fikk selv erfaring med temaet da de i september i fjor avdekket at deres Claude-modeller ble brukt av en stats-tilknyttet aktør fra Kina. Over 30 selskaper innen teknologi, finans, produksjon og myndighetsaktører, ble forsøkt kompromittert. Flere av forsøkene var vellykkede. Anthropic anslo at Claude-modellene utførte 80-90 prosent av angrepskjeden i operasjonene.

KI har med andre ord blitt en sentral bidragsyter i trusselaktørers cyberoperasjoner. De har over tid utviklet seg fra å være et nyttig phishing-verktøy for utenlandske kriminelle,til nå å kunne effektivisere større deler av en mer avansert cyberoperasjon.

Fra å innhente informasjon om målet, utvikle skreddersydd skadevare og automatisere uthentingen av sensitive data. Barrierene som KI-selskapene har laget for å forhindre misbruk av deres kraftigste modeller, har vist seg å kunne omgås av kreative angripere. Slik de kinesiske aktørene gjorde.Derfor er det hensiktsmessig å forhindre trusselaktørene fra å få tilgang til KI-modellene.

Revolusjon på to år

Britiske myndigheters KI-institutt (AISI) skriver i sin vurdering av Mythos at de beste KI-modellene knapt var i stand til å fullføre såkalte CTF-oppgaver (hacker-oppgaver) på nybegynnernivå, for to år siden.

Nå, i kontrollerte evalueringer, observerte AISI at Mythos utførte hele angrepskjeder mot sårbare nettverk, samt oppdaget og utnyttet sårbarheter, autonomt. Oppgaver som det ville tatt fagfolk flere dager å utføre manuelt.

Vi må derfor begynne å forberede oss på en mer krevende fremtid. Norske virksomheter er nok ikke klare for det som vil komme når «patche-vinduet» reduseres fra uker til sekunder. Altså tiden det tar fra en sårbarhet blir kjent til den blir bekreftet utnyttet av angripere.