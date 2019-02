Stemmeteknologi ligger an til å bli det foretrukne grensesnittet for bedrifter, takket være utviklingen innen kunstig intelligens, stemmegjenkjenning og enheter med stemmetjenester. En ny studie viser at det globale markedet for stemmegjenkjenning forventes verdsatt til 127,58 milliarder dollar innen 2024. Forskere forventer at 40 prosent av kunder vil bruke stemmeteknologi for en stor mengde oppgaver innen 2021. Fra søking etter informasjon til netthandel.

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor stemmeteknologi appellerer til kunder og bedrifter. For det første er det ekstremt enkelt å bruke, siden mennesker kan snakke opp til fire ganger fortere enn de skriver. Teknologien bak stemmegjenkjenning forbedres hele tiden. Ved å ta i bruk en teknikk basert på «deep learning», der et program trenes opp ved hjelp av millioner forskjellige eksempler og har tilgang på massive mengder med regnekraft, har forskere sørget for at datamaskinen blir mye bedre på å svare intelligent på stemmekommandoer. I tillegg blir maskinvaren som støtter stemmeteknologi, som for eksempel smart telefoner nå billigere å produsere og mer effektive. Nærmere 40 millioner amerikanere eier i dag en høyttaler med stemmeassistent.

Utviklingen baner nå vei for at bedrifter kan benytte stemmeassistenter for å kunne levere rikere og mer praktiske opplevelser for kundene. Stemmeteknologi spiller en vital rolle i jobbsammenheng, ved å øke produktivitet og effektivitet fra at ansatte kan planlegge møter, stille enkle spørsmål og kalenderoppføringer uten å stanse det driver med.

Men om selskaper vil gripe mulighetene er det viktig at de finner stemmen sin øyeblikkelig og utvikler applikasjoner som kan representere merkevaren deres og skape varige inntrykk. Den økte bruken av assistenter som Amazon Alexa, Apple Siri og Google Assistant står i fronten for en endring som vil påvirke enhver bedrift. Kunder, partnere og ansatte vil forvente og kunne samhandle med merkevarer innen alle industrier via stemmeassistenter. Dette er det alle bedrifter må vite om disse teknologiene og hva de må gjøre for å utnytte dem.

Overlegen kundeopplevelse

Stemmegjenkjenning gir enormt potensiale for å skalere personlige opplevelser. Det å snakke føles tross alt naturlig for oss. Det er slik vi kommuniserer, deler kunnskap og utrykker følelser. Kombiner stemmeteknologi med automatisk oversettelse. Da kan den bryte ned språkbarrierer og andre mindre naturlige verktøy som musematten og tastaturet.

I stedet for å skrive, kan du bare snakke med en kunstig intelligens. Til og med barn kan nå forstå hvordan man handler med Alexa. Så enkelt er stemmekontroll innen kommersielle tjenester at flere nå opplever plutselig å få uventede leveringer av dyre leketøy på døra.

Sammenlign hvor mye energi du bruker på å løfte mobiltelefonen ut av lomma, åpne en app, skrolle deg ned på nettsiden for å vite om butikken har produktet inne. Se deretter for deg dette scenarioet: En chatbot på supermarkedet snakker med deg samtidig som du spaserer gjennom butikken og gir deg skreddersydde tilbud, mens den viser veien til matvarene du liker og informerer om næringsinnholdet i med dem.

Selvsagt er ikke stemmeteknologi for alle. Det samme vil jo føre til enormt støy fra store grupper mennesker, der alle skal bruke sine stemmeassistenter samtidig. Det ville vært øredøvende.

Fordelene med teknologien blir enda tydeligere når kunstig intelligens forutser valgene våre. Forestill deg hvordan stemmeassistenten til et hotell ønsker en god kunde velkommen tilbake, samtidig som den stiller temperaturen på rommet deres og setter på deres favoritt spilleliste.

Bryt modellen

Slik som disse eksemplene viser kan stemmegjenkjenning bli en viktig forandring innen dagens ekstremt konkurrerende næringsliv. Men det byr også på nye utfordringer. For varehandelen er det reelle trusler fra stemmegjenkjenning som direkte påvirker den tradisjonelle kjøpsgangen.

Folk som kjøper stemmestyrte enheter fra en av markedslederne (Google, Apple og Amazon) blir umiddelbart deltakere i deres økosystemer samtidig som de samhandler med andre tjenester på deres plattformer. Se bare hvordan hva forbrukerne kjøpte mest via Amazon denne julen: Alexas Echo Dot høyttaler.

Det er superenkelt for de som har kjøpt en Echo å bruke Alexa for å handle, men når stemmeassistenten blir hovedvalget, ser vi ikke varene vi kjøper lengre. Vi bare spør etter dem. Forbrukerne kan se en reklame for bleier og umiddelbart spørre «Alexa, hva er den beste bleien for babyer med «sensitiv hud?».

I den sammenheng gjør Alexa en utmerket jobb og er kalibrert for anbefalinger, med mindre brukeren spesifikt etterlyser ett merke. Men det stopper ikke der, hun vil styre brukeren i retning av Amazons private merkevareprodukt. Det kan undergrave troverdigheten andre merkevarer har bygget opp. Eller så kan hun vise bare produkter etter variabler som pris og leveringstid.

Med Alexa og den økende graden av merkevareuavhengigheten innen varehandelen blir de faktorene som en gang betydde mye, som hylleplassering eller butikkdistribusjon plutselig uvesentlig. Det samme gjelder salg fra nettsider. De tradisjonelle fordelene med reklamebannere eller epostmarkedsføring, gjelder ikke lenger.

En ny tid i møte

Trusselen er åpenbar. Undersøkelser viser at 85 prosent av Amazons kunder velger det produktet Amazon anbefaler når man stemmehandler. En nye studie viser også at 67 prosent av milleniumsgenerasjonen allerede bruker stemmeassistenter som Siri og Alexa for å kommunisere med selskaper.

For å kapre markedsandeler må derfor butikker tilnærme seg disse stemmeassistentene nå. Hvis ikke svelger portvoktere som Amazon mer og mer av markedsandelene og gjør butikker som mellomledd stadig mer unødvendige.

I det lange løp vil kunstig intelligens og stemmegjenkjenning fortsette å utvikle seg og bringe med seg helt nye opplevelser som snur kundeopplevelsen på hodet. Hvis bedrifter ikke allerede tar i betraktning hvordan de skal ta denne teknologien i bruk, bør de gjøre det snarest. Ellers vil det virke som de ikke lenger bryr seg om sine kunder. Stemme er tross alt det neste store.