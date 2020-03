De globale ERP-aktørene trykker nå hardt på for å stenge sine «on-premise» systemer. I løpet av få år vil mellomstore og store selskap bli tvunget over på skybaserte leveranser av forretningssystemene.

Tom Olberg, seniorkonsulent i Devoteam. Har arbeidet med ulike ERP-løsninger siden slutten av 80-tallet. Foto: Devoteam

Til nå har mindre norske selskap, samt noen få mellomstore, kommet seg over på skybaserte løsninger. Motivet har vært forenkling og mer forutsigbare kostnader. Mindre virksomheter har i liten grad behøvd å benytte seg av tilpassede systemer, og systemstøtte har sjelden vært en konkurransefaktor. Følgelig har migrering til skyen foregått ganske smertefritt for de fleste.

For mellomstore og større selskaper er digital arbeidsflyt, digitale tjenester og utnyttelse av ny teknologi i større grad med på å differensiere virksomhetene. For dem vil det å bytte plattform fra et «on-premise»-miljø med tilpassede løsninger til en skybasert standardleveranse, by på en rekke nye utfordringer. De globale systemleverandørene er tydelige på at de nå har til hensikt å lukke support på sine «on-premise»-versjoner (estimert 2025-2030). Kundene tvinges dermed til å ta valg de hittil har klart å utsette.

Ikke bare å migrere

Dette er selvsagt en global utfordring, ikke bare et norsk fenomen. SAP oppgir på World Economic Forums hjemmeside at 77 prosent av verdens økonomitransaksjoner treffer et SAP-system. Av deres 200.000 kunder hadde kun 13.800 av dem ved årsskiftet migrert til HANA-plattformen.

Og det er garantert ikke de største og mest komplekse løsningene som er blitt flyttet først. Konkurrentene Oracle, Microsoft og Infor har dessuten ikke kommet mye lengre. Det trykket som bygger seg opp i markedet nå har vi ikke sett siden de siste årene før Y2K.

De første signalene om at leverandører ikke ønsker å besvare en tradisjonell «Request For Proposal» er allerede i emning – til og med når det dreier seg om løsninger av interessante størrelser og medium kompleksitet.

Vi er på vei inn i en situasjon med en markant underkapasitet, kombinert med stramme tidsfrister fra systemleverandørene. I tillegg finnes det tydelige utfordringer som en konsekvens av at de skybaserte løsningene ikke er særlig utprøvde enda, og at partnerne har liten erfaring med nye plattformer og leveransemodeller.

Når de globale ERP-aktørene trykker så hardt på for å lukke ned sine «on-premise» systemer kan markedet komme til å oppleves som kaotisk. Som vanlig, i slike situasjoner, vil noen aktører ønske å profitere på potensiell uro og engstelse.

Mangel på erfaringer

At ERP-systemene nå blir tilgjengelige som skytjenester har på noen områder redusert risikoen for overskridelser og havarerte prosjekter. Samtidig åpenbarer det seg nye fallgruver.

Det er krevende å redesigne, store, komplekse «on-premise» ERP-systemer og relansere dem på nytt som en skytjeneste. Leverandørene har selvsagt helt ulike måter å løse utfordringene på. men vi ser flere eksempler på at flere ERP-, HR- og CRM-systemer lanseres på nytt som ett plattformvalg.

Dette er helt sikkert riktig vei å gå, og det er smart, men som kunde må man være klar over at et så stort utvalg av unike konfigurasjonsmuligheter innebærer at man kan ende opp med en kombinasjon av apper og komponenter som ingen andre har testet tidligere.

Sannsynligheten for at konsulentene i det aktuelle prosjektet har gjort dette tidligere er selvsagt lavere. I tillegg vil det måtte rekrutteres mange nye konsulenter, og disse har, naturlig nok, enda mindre erfaring.

Hvilke retninger går utviklingen?

Det er jo dette som gjør ERP-området så komplekst fascinerende. Hvor skal ERP-leverandørene manøvrere? Hvordan kan de dra nytte av ny teknologi i den videre utviklingen av programvaren? Hvilke gevinster kan kundene hente ved å utnytte de nye teknologiske mulighetene?

Devoteam gir årlig ut en ERP-rapport som forsøker å besvare slike spørsmål. Rapporten har i år «the impact from emerging technologies» som tema. Dette er nok den aller viktigste ERP-rapporten vi har publisert. For både oss som rådgivere og alle andre aktører i dette markedet gjelder det å være føre var, før kaos inntreffer.

I en slik atmosfære med tynnere luft i skyen er det nemlig lett å bli grepet av panikk. Pust med magen – vi kan konstatere at både ERP og internett er kommet for å bli. Det gjelder enten du allerede er i skyen, eller har planer om å flytte opp i den.

Ikke vent.