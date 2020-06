Her om dagen mottok Digi.no-redaksjonen en kopi av et nyhetsbrev fra selskapet Elvia. For de fleste er nok Elvia foreløpig et temmelig ukjent selskap, noe som ikke er så rart, siden det først ble etablert den 1. januar da strømnettselskapene Hafslund Nett og Eidsiva Nett fusjonerte.