Jan Moberg er administrerende direktør og ansvarlig redaktør i Teknisk Ukeblad Media. Foto: StudioF2 Fotograf Ingar Næss

Volkswagen er midt inne i en voldsom omdanning. Dieselmotorene skal dø. Fremtidens drivverk blir elektrisk. Ambisjonene er skyhøye. Konsernet sier målet er å bli verdensledende på området, med 75 fullelektriske modeller innen 2029. Ambisjonene inkluderer å selge 26 millioner elbiler i perioden og mål om å gjøre kjøretøyene klimanøytrale. For å nå elbilmålene, har konsernet tatt mål av seg til å investere 33 milliarder euro i perioden frem til 2024.

Ingen tviler på Volkswagens evne til å bygge biler. Men vil det gigantiske bilkonsernet makte å gjøre overgangen fra å bygge fossilbiler til elbiler? Vil de klare det Nokia ikke klarte? Å bli med videre i en industri de er i fare for å bli hektet av? Nokia ble felt av Apple. Vil VW bli felt av Tesla?

Nøkkelen til suksess ligger i å bli gode på programvareutvikling.

Lovende, men forsinket start

Volkswagen presenterte nylig sin lenge annonserte arvtager etter Golf, helelektriske ID.3. Bilen var en positiv overraskelse for mange – også for oss i TU Media . For tyskerne kan bygge biler.

Likevel hører det med til historien at ID.3 var forsinket. Konsernet selv sier at en av grunnene til forsinkelsene var utfordringer med programvareutvikling. I fremtidens bilindustri er det ikke nok å kunne bygge selve bilen. Du må også være suveren på nettopp software.

Og nettopp det kan bli en utfordring. Tyskerne er kjent for sin solide industri. Men ikke spesielt kjent for sine store programvareselskaper. Hvilke kjenner du til foruten SAP? Joda, SAP er en gigant, men innenfor et helt annet segment enn hva som nå trengs.

Herredømmet innen programvare er det derimot amerikanerne som har. Tradisjonelt. Så har da også Tesla vist hvor viktig nettopp programvaren blir i fremtidens bilindustri.

Det taler imot at tyskerne skal bli gode på programvareutvikling i løpet av få år. Deres spesialitet har vært forbrenningsmotorer, og da spesielt dieselmotoren

Vanvittige mengder kode

Allerede i dagens elbiler er mengden kode enorm. En presentasjon fra Volkswagen selv antyder at en elbil i dag har 100 millioner linjer med programvarekode. Bare navigasjonssystemet inneholder 20 millioner linjer. Fremtidens elbiler forventes å ha behov for 200 til 300 millioner kodelinjer. Og når selvkjøringen endelig når sitt høyeste nivå (nivå 5), så trengs det kanskje så mye som en milliard kodelinjer i hver bil. Bilindustrien fremstår dermed som å ha noen av de mest omfattende programvareutfordringene noensinne.

Da sier det seg selv at fremtidsreisen blir spesielt krevende for et konsern som for bare få år siden lå nede som følge av skandalen rundt juks med måling av utslipp fra dieselmotoren.

Ingen vei utenom

For Volkswagen er det likevel ingen annen vei. Konsernet har etablert sin egen divisjon for programvare, Car.Software, der de nå ønsker å rekruttere talenter i hopetall. I rekken av tall på satsinger, melder konsernet selv at de vil investere 7 milliarder euro på å bygge sin fremtidige divisjon for programvare.

Ikke uventet har en av utfordringene for Volkswagen vært å gjøre satsingen attraktiv for unge ambisiøse og dyktige programmerere. Eimen av dieselskandale har ligget i luften og lagt en viss demper på rekrutteringen.

Må bli attraktiv for utviklere

Nettopp derfor er det så viktig at konsernet nå lykkes med lanseringen av ID.3. Ikke bare for å levere det kundene vil ha, men også for å vise fremtidens programmerere at Volkswagen holder hva de lover og omdanner konsernet til å bli en attraktiv arbeidsgiver.

Som sjefen for salg og marked for ID.3-satsingen, Silke Bagschik, sier det til Teknisk Ukeblad:

– Vi vil bli målt på at vi faktisk gjør det vi sier. Med våre nye produkter bidrar vi til å skape en bedre verden. Det er viktig også for våre ansatte.

Og det skal de ha. Det er bare fem år siden Volkswagen lå nede. Den gang konsernets medarbeidere ikke orket å høre flere negative nyhetssendinger om egen arbeidsgiver. Til tross for forsinkelsene, viser lanseringen av ID.3 på at Volkswagen er på god vei til å endre seg.

Bagschik legger for øvrig strategisk til at konsernet ikke kommer til å være i førersetet hva angår full autonomi. Den risikoen og alle ulykkene og avklaringene det vil føre med seg får andre ta. Den løypen vil ikke Volkswagen tråkke opp. Foruten at det kan være en helt nødvendig avveining gitt at konsernet har mye å hente inn og lære seg, synes det riktig for bilgiganten. De skal først og fremst levere trygge bilvalg til massemarkedet. Noe de nettopp synes å lykkes med ved lanseringen av ID.3.

Et Industriwende

For å forbli en av verdens ledende bilprodusenter må Volkswagen bli suverene på utvikling av programvare. VW.OS må rett og slett bli ein Schläger. Skulle de klare det, er det en bragd det vil stå respekt av.

Tyskland er godt igang med sitt Energiwende. Snuoperasjonen Volkswagen er inne i er intet mindre enn et Industriwende. En av de største industriforvandlingene verden har sett.