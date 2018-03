Kjetil Thorvik Brun, fagansvarlig for IKT i Abelia. Foto: Privat

SXSW (eller "South by Southwest") er en årlig festival med film, musikk og interaktive medier som siden 1987 har vokst seg stadig større, og blitt en av de viktigste arenaene for utviklingen innen teknologi. Årets konferanse startet fredag, og skal holde det gående enda en uke.

Gjennom den første helga er det fire teknologitrender som har fått størst oppmerksomhet:

Kunstig intelligens

Det er fremdeles få som har kunnskapen bedriftene trenger for å utvikle og ta i bruk kunstig intelligens (AI). Men etter hvert som store selskaper med finansielle muskler får tak i dyr og sjelden kompetanse på området, blir det også stadig mer AI – enten det er i form av maskinlæringsressurser eller nevrale nettverk.

I Norge har Telenor, Sintef og NTNU gått sammen om en AI-lab, mens mindre norske selskaper som eSmart Systems og Rocketfarm bruke maskinlæring som sentral teknologi i sin virksomhet. For forbrukere er smarte assistenter som Google Home, Amazons Alexa og Microsofts Cortana mest fremtredende i hverdagen.

De store etiske spørsmålene kommer for fullt når også offentlig sektor tar i bruk kunstig intelligens i beslutnings-støttesystemer

De store etiske spørsmålene kommer for fullt når også offentlig sektor tar i bruk kunstig intelligens i beslutningsstøttesystemer. Vi kan dermed se frem til store diskusjoner om bias, hvilken innvirkning kunstig intelligens vil få på arbeidslivet, og hva slags regulering det blir behov for.

Helseteknologi

Helse har vært en gjenganger på SXSW, men får i år større fokus enn noensinne. Det dreier seg om alt fra kunstig virkelighet (VR) i kirurgi, treningsapper, avanserte sensorer og proteseteknologi som erstatter tapt førlighet eller fremhever menneskelige egenskaper.

Vi ser også eksempler på genmodifisering i hjemmet, kroppsnær teknologi og enormt komplekse maskiner til spesialisthelsetjenesten – og alt blir innrettet mot individenes unike egenskaper. Det totale helsemarkedet er nærmest grenseløst, og det er ikke uten grunn at vi treffer norske nettverk som Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster (NSCC), og Oslo Cancer Cluster Incubator i Austin.

VR og AR

Noen teknologier har tilsynelatende hatt en trangere fødsel enn andre. Kunstig virkelighet (VR) og utvidet virkelighet (AR) har fått stor oppmerksomhet, og det har medført betydelige oppkjøp og satsinger på produktutvikling. Det er imidlertid et enormt potensial som ennå ikke er tatt ut.

På SXSW er det eksempler på bruk av VR/AR innen kunst, næringsliv og ikke minst innen spill.

I Norge er vi allerede godt i gang med bruk av disse teknologiene i skolen og innen krisehåndtering og beredskap. I Hedmark har selskaper som Making View og EON Reality bygget opp et betydelig miljø, samtidig som Microsoft investerer mye i sine HoloLens-briller. Sistnevnte bruker avansert kamera- og sensorteknologi til å registrere de virkelige omgivelsene, for så å projisere virtuelle elementer på disse i høy kvalitet.

Digital etikk og FNs bærekraftsmål

I fjor kom de første dryppene på SXSW om etiske standarder og spådommer om hvordan kunstig intelligens vil påvirke samfunnet. I år er etikk enda høyere på agendaen, og det har kommet langt mer konkrete utfordringer som etisk design, bedre balanse i pålogget tilstedeværelse, og etiske fallgruver for utviklere som for eksempel bias.

Det er ikke bare den store satsingen innen helseteknologi som gjør at det digitale næringslivet kan bruke teknologi til å gjøre verden til et bedre sted. Det kan være 3D-printing av helseprodukter i kriseområder eller avsidesliggende steder, det kan være blokkjedeteknologi (blockchain) for å eksportere transparente samfunnsfunksjoner til utviklingsland, eller det kan være nye løsninger for å fjerne plastavfall eller adressere klimaspørsmål.

Er det en ting som SXSW-konferansen viser, så er det de uante muligheter teknologi har til å adressere FNs bærekraftsmål. Det bør det norske digitale næringslivet merke seg.