Kimmo Alkio er konsernsjef i splitter nye Tietoevry, som rett før jul ble tidenes største IT-selskap i Norden med sine over 25.000 ansatte.

I et ferskt intervju med Karriere 360 hevder han at fusjonen har gått veldig bra, mye takket være felles kjerneverdier. Det omfatter likhet, mangfold og team av folk med ulik bakgrunn, alder og kjønn. Alkio kaller det nordiske verdier, som han mener at finske Tieto og norske Evry delte.

Toppsjefen unnlater å nevne elefanten som stanger i glasstaket.

Selv har Kimmo funnet plass til tre kvinner og 11 menn i sin ledergruppe. Tietoevry har også fått et konsernstyre med én kvinne blant 12 menn, noe som inkluderer samtlige fire ansattrepresentanter.

Maktstrukturen er lite representativ for et konsern som i dag består 7 296 kvinner (28,84 prosent) og 18 005 menn (71,16 prosent).

Norge vedtok allerede i 2003 at styrene i børsnoterte selskap og offentlige virksomheter skulle ha minst 40 prosent av hvert kjønn.

Slukt av et gubbevelde

Tieto var et gubbevelde også før sammenslåingen, men utfallet står i en grell kontrast til kjønnsbalansen Evry hadde på toppen.

Der det var like mange kvinner som menn både i konsernledelsen og i styret. I Finland er man kanskje ikke like opptatt av den slags.

Fusjonen, som i praksis er et oppkjøp av Norges største IT-selskap, og tusenvis av arbeidsplasser, har snudd helt om på det man kan kalle norske verdier.

Disse omstendighetene hindrer ikke Tietoevry fra å skryte av hvor dyktige de er i arbeidet med å fremme kvinners likestilling på arbeidsplassen. Senest tirsdag denne uken sendte de ut pressemelding for å fortelle at de har kommet inn på Bloombergs «Gender Equality Index» for 2020.

Ambisjoner

HR-direktør Trond Vinje benytter i pressemeldingen anledningen til å gjenta Kimmo Alikos fromme ord om å omfavne vår nordiske arv, arbeid for å fremme åpenhet, tillit og mangfold. Engasjement for kjønnsinkludering skaper et støttende arbeidsmiljø. «Mangfold er en essensiell del av virksomheten», får vi vite.

Når vi vet at strategien de drøyt 25.000 ansatte skal styres etter er laget av en gruppe med cirka 7 prosent kvinneandel, samt nærmere 80 prosent menn i den operative ledergruppa, så blir dette litt tomme ord.

Vinje legger også inn et lite forbehold, da han medgir at «de er på rett vei». Han er vel vitende om at både de og «andre bedrifter innen teknologibransjen fortsatt trenger å jobbe hardt for å nå full likestilling».

Denne uka stilte jeg Tietoevry et enkelt, åpent spørsmål om hvor mange kvinner og menn de har på lønningslistene. I svaret kom det helt uoppfordret fram et ømt punkt.

«Vi innrømmer at vi kunne hatt en bedre kjønnsbalanse i toppledelsen. Samtidig er vi stolte av å ha kvinner i to av tre stillinger som landssjefer (Sverige og Finland). Vi har ambisjoner om å rekruttere flere kvinner. Dessverre, når kandidatene til disse rollene er overveiende menn, vil resultatet bli deretter. Vi vil fortsette å sette dette på dagsorden i det nye selskapet og iverksette tiltak for å jevne ut kjønnsforskjellene.»

Maskinen bestemmer

I intervjuet med Karriere 360 røper konsernsjef Kimmo Alkio interessant nok at de bruker kunstig intelligens i utvelgelse av kandidater til jobbintervju, når selskapet skal rekruttere.

Han synes det er en fordel at maskinen ikke bryr seg om kjønn, alder og bakgrunn.

Hvor kjønnsnøytral maskinlæringen er, vites ikke. Amazon har tidligere skrotet et lignende forsøk, etter at teknologien viste seg å diskriminere kvinner.

Daværende konsernsjef Per Hove sa til E24 for mindre enn ett år siden at Evry hadde som mål å heve kvinneandelen i selskapet fra 28 prosent til 40 prosent innen 2025.

Hove fortalte også at de brukte spillbasert rekruttering. Algoritmene gav dem en jevnere fordeling mellom kvinner og menn. Faktisk gikk hele 40 prosent av kvinnene videre i denne prosessen, tilsynelatende uten å gå på bekostning av at den dyktigste kandidaten skal ansettes.

Som rådgiver til den nye konsernsjefen kan han kanskje foreslå bruk av noe tilsvarende ved neste korsvei.