Paradoksalt nok skaper sammenblandingen av privatliv og jobb en gylden mulighet til å tette hull i virksomhetenes digitale sikkerhetsnett.

IT-sikkerhet er kommet høyt på agendaen nå som de fleste nordmenn er henvist til hjemmekontor. Og ja, det er uten tvil et vanskelig område når privatliv og arbeidsliv er blitt så flytende. Med barn, hus, jobb og samfunnskritiske arbeidsoppgaver i skjønn forening kan det lett gå på bekostning av arbeidsgivers overordnede sikkerhetsinteresser.

Likevel, det ligger noen muligheter i kaoset.

Forny beredskapsplanene!

Hovedfokuset har de siste månedene dreid seg om renslighet og avstand. Men hvem skulle trodd at utplassering av virksomhetens nøkkelressurser er like viktig som at alle ansatte vasker hendene?

Hvis alle systemansvarlige, som sitter i samme rom for enklere å kunne føre dialog og utveksle kunnskap, plutselig ender opp smittet av samme virus, kan dette ha svært alvorlige konsekvenser for selskapet. Og ikke minst for den generelle samfunnssikkerheten.

Hvem skal da drifte systemene?

Da må det finnes en beredskapsplan hvor plan B slår inn - hvor det faktisk finnes et reserveteam som kan gå rett inn og erstatte nøkkelmedarbeidere, uten opplæring i forkant.

Men det nytter ikke bare med planer, virksomheten må kjøre øvelser i fredstid som tester den praktiske gjennomføringen og robustheten i planen. Øvelsene og testing av oppdatert plan må gjentas slik at de gode rutinene sitter i ryggmargen, og handlingene automatiseres med fornuftige ansvarsfordelinger i ulike roller når krisen inntreffer

Vi har altså nå en unik mulighet til å oppdatere våre beredskapsplaner med ferske erfaringer og nyttig lærdom fra koronatiden.

Testing av hjemmekontoret som arbeidsplass

Det er mange fruktbare diskusjoner om hjemmekontor som den nye arbeidsplassen og den økte effektiviteten, inkludert sparte kostnader, ved videomøter.

For mange IT-sjefer kan dette fort fremstå som et mareritt. Det å ha kontroll på virksomheten bak brannmurer og sikre systemer blir fort mer utfordrende når 90 prosent av de ansatte sitter med nettkoblinger man ikke har kontroll på.

Det at vi jobber hjemmefra, kan ikke bety at sikkerhet blir en ettertanke. Det er særdeles viktig å tenke på menneskene bak personopplysningene vi behandler, og verdien av informasjonselementer vi bearbeider. Fokuset i en slik situasjon, må rette seg mot hvem som kan se eller få tilgang til systemer du bruker hjemme for å utføre arbeidsoppgaver. Derfor er det ekstremt viktig med felles sikkerhetsretningslinjer fra bedriften for alle hjemmeværende medarbeidere, uansett funksjon i firmaet.

Pass på hva du sier og gjør!

Som konsulenter har vi lært oss å ikke koble opp mot åpne nettverk. Det er imidlertid også viktig å unngå å snakke om jobbrelaterte saker på toget, eller ta frem datamaskinen i et høytrafikkert område der hvem som helst kan se hva du jobber med.

Med andre ord, vi må være ekstra godt på vakt. Det gjelder også på hjemmebane. Nå har de minste barna startet i barnehagen og småskolen igjen, men når du er hjemme er det lett å senke skuldrene og koble deg fra arbeidsoppgavene. De fleste har to modi: jobb- og hjemme-modus.

Mens vi på jobb er fokuserte og på tærne, er det jo best å slappe av og koble av på hjemmebane. Når arbeid og restitusjon kombineres, kan det fort blir sammenblanding av roller, hvor vi kanskje ikke blir så nøye på hva som blir sagt innenfor hjemmets fire vegger.

Husk bare at det som regel alltid finnes flere ører til stede som kan gjengi ting du sier eller skriver i sammenhenger du ikke har tenkt på. Derfor er det aller best å skaffe seg et avgrenset område i hjemmet som er definert som din arbeidsplass, hvor ingen andre får lov å bevege seg.

Få inn arbeidsplassen i husreglene😊

Hva kan den enkelte av oss bidra med?

De fleste som jobber med sikkerhet har deltatt i risikovurderinger. Mange er godt kjent med hvordan man vurderer sannsynlighet og konsekvenser rundt potensielle trusler. I møte med en epidemi eller andre større samfunnsutfordringer er vi nødt til å ta ett steg tilbake og spørre hva den enkelte kan gjøre.

Hva kan vi gjøre enda bedre for å være forberedt for en potensiell fremtidig verdenskrise? Koronaen har gitt oss en gylden mulighet til å akkurat dette. Det er en pandemi og en krise, men kunne vært langt verre. Vi bør nå benytte sjansen til å sikre oss bedre, både som individer og kollektivt, for at vi skal bidra til vår egen bedrift uansett hvor vi befinner oss.

Det er utfordrende, men også spennende tider vi lever i.