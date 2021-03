Kommunale ledere i Tromsø fratrer etter ulovlige IT-kjøp

To ledere i Tromsø kommune fratrer sine stillinger etter at et revisjonsselskap har avdekket brudd på regelverket om blant annet anskaffelser og avtaler.

Rapporten fra Komrev Nord viser brudd på delegasjons- og økonomireglementet, anskaffelsesregelverket og EØS-regelverket.

Det har også blant annet vært manglende politisk forankring og faglige råd har blitt satt til side, opplyser Tromsø kommune i en pressemelding mandag.

Blant annet ble det inngått en avtale om IT-tjenester til en total verdi av 35 millioner kroner uten anbud og tross innkjøpsfaglige råd – en avtale som senere ble terminert.

I tillegg ble det blant annet inngått samarbeid med Senja kommune om IT-tjenester i strid med reglene.

– Selv om kommunen i liten grad har blitt økonomisk skadelidende avdekker rapporten alvorlige brudd på viktige regler og ikke minst brudd på tilliten man er gitt som leder i kommunen. Selv om det har vært gjort i beste mening, skal det ikke forekomme, sier kommunedirektør Stig Tore Johnsen.

Begge er fortsatt ansatt i Tromsø kommune, men det er ikke avklart i hvilke roller de skal fortsette.