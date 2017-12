Kommune-sjef må gå etter å ha hatt for tette bånd til Atea: -Uprofesjonelt og uheldig

En IT-sjef i Gøteborg by må gå etter at han har hatt for tett bånd med deres største IT-leverandør Atea. Sjefen var først permittert, men måtte nå slutte i stillingen med umiddelbar virkning. Det skriver Computersweden.

Avgjørelsen om sparkingen er tatt etter at kommunen har gransket epostkorrespondanse mellom den svenske IT-sjefen og kommunens kontaktperson i Atea.

– Uheldig

– Relasjonen som har funnet sted mellom sjefen og leverandøren er både uprofesjonell og uheldig. Det skal aldri finnes tvil om at vi jobber på et profesjonelt og korrekt vis, sier innkjøpssjef Håkan Sundkvist i den svenske kommunen til Inköpsrådet.

Også Atea har reagert på det tette samarbeidet til de to involverte partene.

Det er ikke kjent om vedkommende i Atea kommer til å møte sanksjoner.

– Vi har kontinuerlige møter med Gøteborg by for å sørge for at vi har en profesjonell relasjon. Våre medarbeidere skal følge ett stett med etiske retningslinjer. Utover det ønsker vi ikke å uttale oss, sier regionsjef Peter Falk i Atea til Computersweden.

Omsetter for 32 milliarder

Atea omsetter for nesten 32 milliarder kroner i sju land. Dermed er de et av Norges desidert største IT-selskaper.

De har rundt 7000 ansatte og over 4000 konsulenter holder det hele i gang.

Selskapet omtaler seg som markedsleder innenfor IT-infrastruktur for forretningsmarkedet og offentlig sektor i Norden og Baltikum.

Skandale i Danmark

Det er ikke første gang Atea er ute i hardt vær. I juni 2015 ble det kjent at en medarbeider ved det danske Atea-kontoret kontrollerte en egen smørekonto i selskapet.

Pengene skal ha blitt brukt til å sikre seg IT-kontrakter ved å betale reiser og hotell for offentlig ansatte i Sjælland fylke.

Til sammen ble 27 personer mistenkt for å mottatt bestikkelser.

Rettsaken pågår i disse dager mot sju tiltalte. Fire av dem er tidligere Atea-ansatte. Resten har vært ansatt i kommunal sektor i Danmark.