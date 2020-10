Kommunen ga bort tomt så de kunne bygge verdens største datasenter. Så ble det helt stille

Ballangen kommune ga bort en gigantisk tomt som skulle skape 3 000 arbeidsplasser i verdens største datasenter. Så ble det helt stille. De nye eierne har ikke gitt lyd fra seg siden tomta ble overtatt. Det skriver NRK.

Kommunen ga selskapet Kolos tomten på 600 mål, som skulle brukes til å bygge «verdens største datasenter», gratis.

Oppstart i 2018

Alt lå til rette for å starte utbyggingen i Ballangen. I alle fall om vi skulle tro den norske medgründeren i selskapet Kolos, Håvard Lillebo.

– Planen er å starte opp driften i slutten av 2018. Vi er ambisiøse. Jeg tror det vil være mulig på grunn av konseptet vi har valgt. Vi kan bygge og gjøre klar grunnen parallelt med at vi lager modulene. På den måten kutter du vesentlig ned på tiden, forklarte han til digi.no da planene ble lansert i august 2017.

Etter storlanseringen har selskapet Kolos blitt solgt, og tomta ble overdratt til det kanadiske Hive blockchain. De skrotet fort planene om gigantdatasenteret i Ballangen kommune.

Får igjen tomta i 2021

Nå er også Ballangen kommunen historie, etter kommunesammenslåingen med Narvik.

Der satser nå rådmann Lars Skjønnas på at tomta tilbakeføres kommunalt eierskap.

Han er ikke så opptatt av hva slags arbeidsplasser som skapes, så lenge de får inn en eller annen form for næringsliv på tomta.

– Det måtte være uansett bransje som kan ha interesse av store og åpne areal. For oss er enhver arbeidsplass viktig. Selv om det bare er noen som krever et minimum ansatte, er det bra. Vi har plass nok til å si ja til begge deler. Men selvfølgelig foretrekker vi dem som gir oss flest lokale arbeidsplasser, direkte eller indirekte, sier Skjønnas til NRK.

(artikkelen fortsetter under)

Dette er tomta Narvik kommune nå håper de får igjen i 2021. Foto: Ballangen kommune

Synd å eksportere kraft

Heldigvis ble det gjort skikkelige avtaler i bunn.

I kontrakten ble man nemlig enige om at utbyggingen være i gang innen mars 2021. Om ikke, måtte de nye eierne gi tomta tilbake til kommunen.

Rådmannen i Narvik mener det er synd at all den lokalproduserte kraften i dag eksporteres til Sør-Norge, Finland og Sverige, når den kan brukes i Nord- Norge.

– Vi har betydelig kraftoverskudd i Ofoten som i dag eksporteres ut av regionen. Vi burde være høyaktuelle i etablering av datalagring. Også fordi vi har et klima hvor vi stort sett har ti grader året rundt, som er gunstig for datasentre, sier rådmannen til NRK.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet jobber med en ny strategi for datasentre som skal legges frem første halvår 2021.

Ny strategi

Abelia håper den skal gjøre det lettere å etablere store datasentre i Norge.

Kjetil Thorvik Brun i Abelia. Foto: Ilja Hendel

– Vi håper den gjør at det blir enklere å etablere datasenter i Norge, og forventer at det gjøres grep som ytterligere kan øke attraktiviteten til Norge som en verdensledende datasenternasjon, sier direktør Kjetil Thorvik Brun for teknologi og digitalisering i Abelia til NRK.

Redaktør Arne O. Holm i High North News mente i 2018 at norske kommuner er ekstremt naive i møte med utenlandske selskaper som lover gull og grønne skoger.

– Selskapene lover i utgangspunktet flere tusen arbeidsplasser, mens det i realiteten blir snakk om ti–tolv. Det er ekstremt naivt av kommunene, sa han i 2018.