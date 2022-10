Vejen Kommune i Danmark vil la barneskoleelevene fra sjuende klasse og oppover ta seg av egen undervisning to timer i uken assistert av en datamaskin.

Ved å gjøre det regner kommunen med å kunne spare 500.000 kroner årlig. Det skriver Folkeskolen.

Utvalget for skoler og barn i Vejen kommune skal «erstatte lærerpersonalet med datateknologi», slik det står i utvalgets forslag til kommunens budsjett for 2023-2024. Ifølge Folkeskolen må kommunen spare 45 millioner kroner.

– Det er ingen tvil om at det er en forverring. Du kan aldri erstatte at det er en lærer eller en pedagog som går rundt og hjelper elevene. Men når vi skal spare, må vi se på flere områder, sier leder av Utvalget for skole og barn i Vejen kommune Claus Kulmbach (V).

Skulle forslaget bli vedtatt, vil det berøre seks av skolens tretten skoler, som har elever fra sjuende klasse og oppover.

Artikkelen ble først publisert på Version 2.