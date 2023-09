Kompetanseløft til to nye bransjer: – Mange trenger å oppdatere kompetansen sin

– Dette er bransjer med et stort omstillingsbehov. De melder selv at mange som har jobbet lenge i bransjene trenger å oppdatere kompetansen sin, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) i en pressemelding mandag.

Ansatte innen næringene får muligheten til å delta i etter- og videreutdanning for å heve kompetansen. Målet er ifølge meldingen at de ansatte får faglig påfyll, og med det får bedriftene den kompetanse de trenger.

– Mangel på folk med rett kompetanse kommer til å være en av de største flaskehalsene i flere næringer fremover. Det kan gjøre det vanskeligere å tilby gode tjenester over hele landet. Derfor er det så viktig både for de enkelte, bedriftene og samfunnet at de ansatte får tilbud om faglig utvikling, sier Borch.

Borch overtok som forsknings- og høyere undervisningsminister etter Ola Borten Moe (Sp) i august i år.

Vil at flere skal bli i jobben

Bransjeprogram har som mål at ansatte, permitterte og ledige i bransjer med særlig behov for endring får nødvendig kompetanse til å mestre nye oppgaver og dermed blir i jobben, opplyses det i pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet.

– Finansnæringen har de senere årene blitt stilt overfor nye krav, blant annet til grønne og bærekraftige investeringer. Dette gir behov for ny og oppdatert kompetanse. Informasjonssikkerhet og IKT treffer flere sektorer. Dette bransjeprogrammet vil derfor kunne føre til at mange får nødvendig påfyll, sier Borch.

Staten betaler

Kunnskapsdepartementet inviterte våren 2023 hovedorganisasjonene til å foreslå bransjer. Ti bransjer ble nominert. Seks av disse var renominering av bransjer som allerede har hatt bransjeprogram, og fire nominasjoner var nye bransjer.

Industri- og byggenæringen

Avfalls- og gjenvinningsbransjen

Jordbruks-, skogbruks- og gartnerinæringen I tillegg til de to nye bransjeprogrammene vil følgende bransjeprogram fortsette:

Bransjeprogrammene er et spleiselag. Staten betaler for at videregående opplæring, fagskoler, høyskoler og universiteter skal drive og utvikle relevante tilbud. Bedriftene og den enkelte ansatte investerer sin tid, opplyses det.