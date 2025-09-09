Abonner
Komplett ble svindlet for millioner – GPU-brikker kan ha havnet i utlandet

Komplett.no ble frastjålet GPU-brikker for millioner etter at svindlere systematisk kjøpte brukte skjermkort, fjernet selve prosessoren og returnerte dem som defekte.

To nordmenn er siktet for grovt bedrageri etter å ha svindlet Komplett.no for GPU-brikker.
9. sep. 2025 - 07:40

  • To nordmenn er siktet for grovt bedrageri etter å ha svindlet Komplett.no for GPU-brikker verdt minst 2,5 millioner kroner.
  • Svindelmetoden involverte kjøp av skjermkort på Finn.no, fjerning av prosessorbrikker, og retur av kortene til Komplett for å få nye varer.
  • Komplett har skjerpet returprosessene sine etter avsløringen, og Sørvest politidistrikt etterforsker saken med hjelp fra PST.

To nordmenn er siktet for grovt bedrageri etter at netthandelsselskapet Komplett.no ble frastjålet grafikkprosessorer (GPU-brikker) til en verdi av minst 2,5 millioner kroner.

Svindelen, som ble oppdaget i fjor høst, har skapt stor oppmerksomhet på grunn av den utspekulerte metoden som ble brukt, skriver NRK.

– Utspekulert og uventet

Ifølge Kompletts kommunikasjonsdirektør Daniel Hauan kjøpte svindlerne skjermkort fra Finn.no, fjernet prosessorbrikkene og returnerte deretter kortene til Komplett for å få nye varer.

Hvert skjermkort var av den nyeste generasjonen fra produsenten Nvidia, med en verdi på rundt 25.000 kroner per kort.

Til sammen skal minst 100 kort ha blitt manipulert på denne måten.

– De har kjøpt skjermkort på Finn.no, fjernet prosessorbrikken, sendt dem i retur til oss og fått ny vare tilbake, sier Hauan til NRK.

Han beskriver metoden som både utspekulert og uventet og påpeker at det har vært et omfattende detektivarbeid for å avdekke omfanget av svindelen.

Siktet for grovt bedrageri

Sør-Vest politidistrikt etterforsker saken, og to personer i 30-årene, en mann og en kvinne, er siktet for grovt bedrageri. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) følger også utviklingen tett, da det er kjent at det er stor internasjonal interesse for denne typen maskinvare.

Kommunikasjonsansvarlig Eirik Veum i PST sier til NRK at de har grunn til å tro at norsk teknologi og maskinvare blir stjålet og forsøkt fraktet ut av landet.

– PST utelukker ikke at fremmede stater kan være involvert, men vi ønsker ikke å kommentere om vi kjenner til slike konkrete tilfeller, skriver Veum.

Har skjerpet rutinene

Komplett har nå skjerpet rutinene for returvarer for å unngå lignende svindel i fremtiden. Hauan understreker at selskapet ikke vil la seg lure på samme måte igjen og at de nå har økt kontrollen med returvarer.

– Vi har basert virksomheten på smidige prosesser og tillit til kundene våre. Nå må vi konstant være på utkikk etter folk som vil finne svakheter i våre systemer, sier Hauan.

