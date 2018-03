Kongressen i USA planlegger høring av Zuckerberg

Fakta om Cambridge Analyticas datainnsamling fra Facebook

* Avisene The New York Times og The Observer har avdekket at Cambridge Analytica (CA) skal ha samlet inn personopplysninger om opptil 50 millioner Facebook-brukere.

* Personopplysningene er tilgjengeliggjort av Facebook overfor tredjepartsutviklere mot betaling. Det er del av Facebooks forretningsmodell og fullstendig lovlig. Facebook selv markedsfører ikke opplysningene. Tredjepartsselskaper som bruker dem, må overholde Facebooks retningslinjer og vilkår.

* Tinder, FarmVille, Mafia Wars og Words With Friends er noen av de populære appene som har hatt tilgang på de samme opplysningene. Det hadde også en app utviklet av tidligere president Barack Obamas valgkampteam.

* Facebook strammet på slutten av 2015 inn på sine retningslinjer, men CAs datainnsamling pågikk forut for dette. Selskapet utarbeidet en app som kunne forutsi og påvirke velgernes valg. Resultatene ble solgt til daværende presidentkandidat Donald Trumps valgkampteam.

