Konkurransetilsyn pålegger Apple å åpne for flere betalingsløsninger

Nederlandske myndigheter har undersøkt om Apple misbruker sin dominerende markedsposisjon når de krever at utviklere av apper bruker Apples egen betalingsløsning for å ta betalt.

Apple skummer selv fløten for mellom 15 og 30 prosent av inntektene, noe som har vekket reaksjoner fra utviklere verden rundt.

Saken ble først plukket opp av nederlandske myndigheter i 2019, men ble senere redusert i omfang til å først og fremst dreie seg om dating-apper. Sentralt i undersøkelsene sto en klage fra Match Group, som eier Tinder.

I vedtaket, som ble klart julaften, har det nederlandske konkurransetilsynet (ACM) kommet frem til at Apple har misbrukt sin dominerende posisjon på det nederlandske markedet.

Vedtaket slår fast at Apple har brutt nederlandske konkurranselover, og beordrer Apple til å endre de «urimelige betingelsene» i App Store for leverandører av dating-apper.

Krever endring i praksisen

Nederlandske myndigheter varsler bot på 50 millioner euro, tilsvarende en halv milliard norske kroner, dersom Apple ikke åpner for alternative betalingsløsninger innen 15. januar.

– Dating-app-leverandører kan foreløpig ikke fritt velge betalingssystem for kjøp gjort i deres dating-apper. Hvis Apple ikke justerer de urimelige betingelsene innen to måneder, må de betale ukesbøter på 5 millioner euro per uke, opp til maksimalt 50 millioner euro. På denne måten vil ACM forbedre situasjonen for appleverandører, skriver det nederlandske konkurransetilsynet i en pressemelding.

Apple kan ha flere tilbakeslag i vente. Tilsvarende undersøkelser pågår i både EU og USA.

Anker vedtaket

Apple er ikke enig i beslutningen, og har allerede anket vedtaket.

– Vi er uenige i ordren gitt av ACM og har sendt inn en anke, sa Apple i en uttalelse ifølge Reuters og fortsatte:

– Apple har ikke en dominerende posisjon i markedet for programvaredistribusjon i Nederland, men har investert enorme ressurser for å hjelpe utviklere av dating-apper å nå kunder og lykkes på App Store.