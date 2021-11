Konkurransetilsyn vil blokkere oppkjøp av gif-gigant

I mai i fjor kjøpte Facebook (nå Meta) gif-plattformen Giphy for å integrere den med sin egen fotodelingsapp Instagram.

Det britiske konkurransetilsynet ventes nå å blokkere Giphy-oppkjøpet i løpet av de kommende dagene, skriver Reuters.

Det vil være første gang det britiske tilsynet reverserer et Big Tech-oppkjøp, ifølge nyhetsbyrået, som siterer kilder fra Financial Times.

Oppkjøpet, som ifølge nettstedet Axios er verdt drøyt fire milliarder kroner, skjedde mens Facebook allerede var under granskning av flere lands konkurransemyndigheter på grunn av sin store markedsandel.

Brukt i meldingsapper

Giphy er en av de største databasene for såkalte gif-er, animerte bilder som brukes til å piffe opp samtaler på sosiale medier verden over.

Rundt halvparten av Giphys trafikk kommer ifølge Facebook allerede fra mediegigantens plattformer – Instagram, Facebook, Messenger og WhatsApp.

Giphy er også mye brukt på Twitter og andre meldingsapper som ikke er eid av Facebook.

– Nektet å bidra med informasjon

I oktober ila det britiske konkurransetilsynet Facebook (nå Meta) en bot på over 50 millioner pund (580 millioner norske kroner) for brudd på en ordre som ble pålagt under en etterforskning av Giphy-kjøpet.

Konkurransetilsynet sa at Facebook ikke ga dem informasjonen de ba om under granskningen av kjøpet. Facebook fikk flere varsler, og tilsynet mener derfor at mangelen på respons var med overlegg.

Myndighetene sa da at det var første gang et selskap unnlater å respektere en ordre ved å nekte å bidra med informasjonen det blir bedt om. En slik ordre er normal prosedyre når granskningen av en fusjon innledes.

Meta Platforms og det britiske konkurransetilsynet har ikke kommentert saken overfor nyhetsbyrået.