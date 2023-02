Barcelona: Nå viser Oneplus frem sin fremtidsvisjon, nemlig Oneplus Conept 11. Telefonen er den andre konsepttelefonen til selskapet, den første ble vist frem under CES i Las Vegas i 2020, denne på MWC-messen Barcelona.

Oneplus er ikke fornøyd med kjøleløsningene som blir brukt i dagens telefoner, fortalte de på pressekonferansen. De to årene har de derfor jobbet med utvikling av et nytt kjølesystem. De har hentet inspirasjon fra spill-PC-verdenen. Telefonen har tynne rør som går gjennom hele enheten i flere lag. Oneplus har utviklet noen veldig små pumper som pumper væske gjennom rørene, slik at alle komponentene i telefonen blir nedkjølt.

Under glasset er bakdekselet laget av kobber for effektivt å bli kvitt varme. På kameraet er sirkelen behandlet på samme måte som noen klokker, så utseendet er svært elegant Foto: Oskar Hope-Paulsrud

Oneplus hevder at denne måten å kjøle ned telefonen på, senker temperaturen med 2,1 grader under spilling og 1,6 under lading sammenlignet med tradisjonelle kjøleløsninger.

Synlig kjøling

Baksiden av telefonen er gjennomsiktig der kjølerørene går. Her er de lyst opp, så man kan se væsken flyte gjennom telefonen. Det ser ikke helt ekte ut, spesielt siden det er synlige bobler, noe som ikke er optimalt når man kjøler med væske. Men stilig er det.

I tillegg til væsken er bakdekselet laget av to deler. Den ene er glasset, som er delvis gjennomsiktig. Under glasset et det et deksel som er støpt av kobber, med kanaler til kjølerørene skåret ut. Dette hjelper telefonen med å kvitte seg med varmen fra kjølerørene.

Oneplus Concept 11 (t.v.) er svært lik Oneplus 13 Pro. Her er det hovedsakelig kjøleløsningen som skiller de to telefonene Foto: Oskar Hope-Paulsrud

Det er kjølingen som er innovasjonen Oneplus vil fokusere på med Concept 11. Bortsett fra den er telefonen svært lik Oneplus 11 Pro.

Naturlig nok vil vi nok ikke se Concept 11 i butikkene noen gang, og basert på erfaringer fra deres forrige konsepttelefon, kan vi ikke være helt sikre på å se teknologien i noen telefon i fremtiden.