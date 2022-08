Neste uke skal konsulentselskapet Eficode trene studenter og nyutdannede i Devops på Oslomet. Kurset går over fire dager og er gratis og så langt har 86 studenter meldt seg på. Dette er femte gang de avholder et slikt kurs i Norge.



Opplæringen starter med en innledning i konseptene for Devops og kontinuerlig levering, og fortsetter med intense praktiske oppgaver med verktøy som Git, Docker og Kubernetes, og inkluderer seminarer innen testing og problemløsning.