Koronasertifikatet trolig klart neste fredag

Nå jobbes det for et koronasertifikat med to ulike visninger, sa helseministeren på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag.

Sertifikatet har én enkel visning, som i hovedsak viser om man har grønn status, uavhengig av årsak. Den andre visningen inneholder mer informasjon. Her er det mulig å se om personen er vaksinert, testet eller har gjennomgått covid-19.

– Den første visningen er tilstrekkelig for de fleste tilfeller der sertifikatet skal brukes innenlands. Visningen som inneholder mer informasjon, som for eksempel ved grensepasseringer i forbindelse med reise, sa Høie.

Regjeringen har et lovforslag om koronasertifikat på høring. Stortinget skal behandle lovforslaget, og deretter kan det tidligst tre i kraft innenlands 11. juni.