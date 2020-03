Koronaviruset: Google ber ansatte i Nord-Amerika jobbe hjemmefra

Googles morselskap Alphabet ber ansatte i Nord-Amerika jobbe hjemmefra på grunn av koronaviruset. Totalt gjelder det rundt 100.000 mennesker.

Det melder BBC onsdag.

– For å være mer enn forsiktige, og for å beskytte Alphabet og samfunnet for øvrig, anbefaler vi deg å jobbe hjemmefra hvis din rolle tillater det, heter det i en epost til ansatte fra selskapets nestleder for global sikkerhet Chris Rackow.

Alphabet har rundt 100.000 ansatte fordelt på elleve kontorer i USA og Canada.

