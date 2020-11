Kosen flytter hjem: Vi netthandler sex & drugs & rock and roll som aldri før

– Det er helt åpenbart at nedstengingen i forbindelse med koronapandemien har ført til at salg av alle former for underholdning og lek i hjemmet har økt, sier markedsdirektør i Klarna, Thomas Elvestad.

Selskapet som har vokst seg stort med sin betalingsløsning for netthandel offentliggjorde i forrige uke en statistikk som viser at nettsalget av erotiske artikler i Norge har økt med hele 65 prosent i koronaperioden, sammenlignet med samme periode i fjor.

Samtidig meldte Vinmonopolet at antall nettbestillinger fra januar til oktober nesten ble doblet sammenlignet med i fjor. Og nå forteller bransjeorganisasjonen for musikkselskapene i Norge at også strømmingen av musikk fortsetter å stige. Litt flåsete sagt: Koronapandemien ser ut til å være gode tider for netthandel av sex & drugs & rock and roll.

Erotikk vokser mest i Telemark og Vestfold

Mellom en tredjedel og halvparten av alt nettsalg i Norge går gjennom Klarnas betalings- og shoppingløsninger, og Klarnas statistikk tar utgangspunkt i salgstall fra 1. april til 31. oktober i år, for de av selskapets mer enn 7100 tilknyttede butikker som selger erotiske produkter. Tallene er sammenlignet med samme periode i fjor, og viser at salget av erotikk på nett stiger mest i Vestfold og Telemark

Der har de brukt hele 30 prosent mer enn landsgjennomsnittet på sexleketøy, oljer og erotiske klær. Blant Norges 10 største kommuner er det Drammen som topper listen. Målt per innbygger har hver drammenser brukt 20 prosent mer enn landsgjennomsnittet i erotiske nettbutikker.

Ifølge Klarnas statistikk er de mest populære tidspunktene å handle erotikk på mellom klokken 20 og 21 på søndagskvelden.

Tendensen hittil i 2020 er ellers at kvinner står for en stadig større del av netthanden innen erotiske produkter. Kvinneandelen har steget med syv prosentpoeng i år, til 46 prosent.

I en egen undersøkelse Klarna har utført blant mer enn 1000 nordmenn, oppgir for øvrig en av ti som har netthandlet i år at de har kjøpt erotiske artikler.

94 prosent mer alkoholsalg på nett

Til sammen ble det handlet 1.705.453 liter alkohol på Vinmonopolet mellom januar og oktober, og andelen som handles på nett går i været som en champagnekork på nyttårsaften.

I denne perioden kom det inn 405.000 ordre på Vinmonopolets nettsider, mot 208.000 i samme periode i fjor. Det er en økning på drøyt 94 prosent, viser tall P4 har fått.

12 prosent av dem som handlet alkohol på nettet, plukket opp varene på postkontoret. To prosent fikk varene levert på døra, mens 86 prosent hentet de nettbestilte drikkevarene på et polutsalg.

Kundene har samme preferanser på nett som i butikk, forteller Vinmonopolets kommunikasjonsdirektør Halvor Bing Lorentzen.

– Det går stort sett i rødvin, hvitvin og musserende, sier han.

Salget hos Vinmonopolet har økt kraftig under koronapandemien, men salgsøkningen på nett er større enn den generelle økningen.

Bing Lorentzen tror økningen henger sammen med koronastengte grenser, men også større bevissthet rundt netthandel, og Vinmonopolet tror nettsalget deres vil fortsette å øke.

Musikk i strie strømmer

Når det gjelder digital handel med musikk, er trenden at nedlasting av musikk går ned, mens strømming av musikk øker - og den øker mer enn nedlastingen synker, forteller daglig leder i IFPI Norge, Marte Thorsby.

IFPI Norge er den norske grenen av den internasjonale bransjeorganisasjonen for musikkselskaper, og blant de 19 medlemmene finner vi de fleste av de største plateselskapene her i landet.

Det er omsetningstallene for musikkstrømmetjenester som bransjen rapporterer til IFPI. Tallene for 2020 er ikke klare ennå, men det ligger an til en økning i digitalt musikk-konsum sammenlignet med i fjor, tror Thorsby. Hvor stor økningen blir synes hun imidlertid det er vanskelig å estimere, siden strømmetallene i 2020 har svingt mye.

– Det har jo vært et veldig spesielt år. I mars, rundt den første nedstengningen av Norge, gikk strømmetallene ned, trolig fordi vi hadde nok med å høre på nyheter. Andre uker har oppgangen vært på opp mot 10 prosent. Vi ser også andre endringer i hvor mye musikk vi strømmer, fordi livet på hjemmekontor gjør at vi konsumerer på andre tidspunkter av døgnet enn i en vanlig hverdag. Før korona økte for eksempel strømmingen på tidspunktene da vi vanligvis flytter oss til og fra jobb og studiesteder.

– Ellers er økt musikkstrømming en trend vi ser i store deler av verden, sier Thorsby til Digi.no.