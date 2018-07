Twitter-aksjen falt med over 20 prosent på børsen i New York etter at selskapet presenterte brukertall som var lavere enn det som var forventet.

Nedgangen på 20,5 prosent er det nest største fallet selskapet har hatt siden de ble børsnotert i 2013.

Twitter hadde 335 millioner månedlige brukere i andre kvartal, rundt 4 millioner færre en det Wall Street hadde sett for seg, viste selskapets kvartalsrapport som ble lagt fram fredag. Antall månedlige brukere i andre kvartal var også noe lavere enn selskapet kunne vise til i første kvartal.

Twitter-fallet kommer dagen etter at Facebook falt nærmere 20 prosent. Begge de to selskapene har etter lang tids kritikk besluttet å slå kraftigere ned på dårlig oppførsel og hatytringer via plattformene deres, noe som påvirker brukerveksten, noe av det investorene er mest opptatt av.

Andre teknologiselskaper slet også fredag, deriblant gigantene Apple (-1,7 prosent) og Intel (-8,7 prosent), noe som bidro til å dra den teknologitunge Nasdaq-indeksen ned med 1,5 prosent.

Tross gode amerikanske BNP-tall rundet også Dow Jones (-0,3 prosent) og Standard & Poor's (-0,7) av uka med nedgang.

