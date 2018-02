Kraftig kursoppgang for Bitcoin

Søndag var en bitcoin verdt over 11.000 dollar (drøyt 85.000 kroner) ifølge vekslingsnettsteder som Coinbase og Coindesk. Til sammenligning var kursen for mindre enn to uker siden på 6.200 dollar (48.000 kroner).

Dermed har kursen på verdens største kryptovaluta steget med over 80 prosent siden 6. februar.

Den nåværende kursen er likevel langt fra så høy som den var i slutten av fjoråret, da kursen lå på rundt 20.000 dollar (drøyt 155.000 kroner).

De ville svingningene er ventet å fortsette i takt med at myndigheter og eksperter rundt omkring i verden forsøker å forholde seg til den nye typen penger.

Mange avfeier bitcoin og andre kryptovalutaer som en boble, samtidig regnes blokkjedeteknologi, som danner grunnlaget for de elektroniske pengene, som et viktig framtidsområde som kan brukes i alle mulige IT-sammenhenger.

Så sent som for ett år siden var en bitcoin verdt 1.000 dollar (nær 8.000 kroner), og for fem år siden kunne man kjøpe en bitcoin for bare 30 dollar (230 kroner).

Etter dette har mange blitt rike på den eksplosive kursoppgangen, i tillegg til at det er skapt en rekke andre kryptovalutaer. Men også disse lever et berg- og dalbaneliv ettersom deres eksistensberettigelse er såpass omstridt.

