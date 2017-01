Kraftig vekst for Google: – Det er helt eksepsjonelt

Googles morselskap Alphabet kan glede seg over vekst i fjorårets siste kvartal, mye takket være økte inntekter fra YouTube og mobilsøk.

Selskapet opplyser at resultatet økte med åtte prosent, til 5,3 milliarder dollar (omtrent 44 milliarder norske kroner) i siste kvartal.

Omsetningen var på 26 milliarder dollar, opp 22 prosent fra samme periode året før.

– Vår vekst i fjerde kvartal var eksepsjonell, slår finanssjef Ruth Porat i Alphabet fast.

Markedet hadde imidlertid ventet at veksten skulle være høyere, og aksjeverdien falt med nærmere to prosent etter at resultatet ble lagt fram.

