Kraftig vekst i bruken av Slack, jobber med Teams-integrasjon

Koronakrisen har ført til at mange flere enn vanlig jobber hjemmefra. Det har ført til en kraftig vekst i bruken av mange tjenester, ikke minst samarbeids- og kommunikasjonstjenesten Slack. Tjenesten nådde en ny milepæl den 10. mars da tjenesten passerte 10 millioner samtidige brukere. Den 25. mars ble rekorden så langt nådd, med 12,5 millioner samtidige brukere. Dette skriver Slack Technologies i en pressemelding.

Slack har for lengst blitt passert av Microsoft Teams i antallet brukere, men selskapet måler dette så forskjellig at tallene ikke er direkte sammenlignbare. Microsoft oppga den 19. mars at antallet daglige brukere av Teams hadde vokst med 12 millioner på en uke og nådd 44 millioner.

Ny design rulles ut

Selv om Slack har mange ulike brukere, er det mye som tyder på at tjenesten er mest populær i IT-avdelinger og blant teknisk orienterte personer.

I midten av mars begynte Slack Technologies å rulle det som har blitt omtalt som den største redesignen av Slack noensinne. Utrulling er ventet å ta flere uker. Målet med redesignen skal være å gjøre Slack enklere å bruke for alle, og dermed tiltrekke seg nye typer brukere.

Integrasjon

Under en analytikersamtale i forrige uke skal Steward Butterfield, CEO og medgründer i Slack, ha fortalt at Slack Technologies jobber med teknologi som skal gjøre det mulig for Slack-brukere å kommunisere med brukere av Microsoft Teams. Dette skriver CNBC.

Butterfield skal ha kommet med få detaljer, men mye tyder på at integrasjonen i alle fall vil inkludere talesamtaler.

Slack har allerede støtte for integrasjon med flere andre Microsoft-tjenester, slik som Skype, Onedrive, Outlook og Sharepoint.