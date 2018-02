Krever at du har e-pass, men USAs grensekontroll kan fortsatt ikke verifisere opplysningene i brikken

Selv om USA krever at personer som reiser inn i landet skal ha en elektronisk brikke i passet, så er ikke amerikanske grensevakter i stand til å verifisere at opplysningene i brikken ikke har blitt klusset med. Dette vil amerikanske politikere ha gjort noe med.

Det er The Register som opplyser dette.

I begynnelsen av 2005 begynte USA å utstede pass med maskinlesbar RFID-brikke, som inneholder opplysninger om den reisende. Disse dataene er kryptografisk signert, så dersom opplysningene blir endret, kan dette oppdages.

To år senere stilte USA krav om at reisende fra land som deltar i det amerikanske «Visa Waiver»-programmet – deriblant Norge – også skal ha en brikke i nye pass.

Mangler teknologien

Men det er et problem ved dette. Mens de amerikanske grensevaktene i U.S. Customs and Border Protection (CBP) kan lese opplysningene på brikken, så har CBP ikke teknologi til å validere den kryptografiske signaturen på opplysningene. Derfor kan de heller ikke se om opplysningene på brikken har blitt tuklet med.

To senatorer, Ron Wyden og Claire McCaskill fra Demokratene har rettet en henvendelse til CBP for å få rettet opp situasjonen.

