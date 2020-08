SV krever hastebehandling av royaltyskatt før mulig Amazon-etablering i Norge

– Vi er sterkt bekymret for hvordan de vil komme hit og konkurrere ut bedrifter i Norge som følger loven og betaler skatt, sier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV til NRK.

Bakgrunnen er at Norge ikke har skatt på merkevarebruk, eller royalties.

Rett før sommeren var det høringsfrist for et forslag om skatt på royalties og renter, som regjeringen planlegger å jobbe videre med. Regjeringen somler med å få på plass en skatt på royalties, sier Kaski.

– Det haster ekstra mye når Amazon står på trappene til Norge.

Førsteamanuensis Eivind Furuseth ved BI mener at Amazon og lignende internasjonale selskaper på denne måten kan organisere seg til lavere skatt.

– I utgangspunktet så vil de konkurrere på samme vilkår som norske bedrifter. Men det som skiller Amazon fra et rent norsk selskap, er at de vil betale for bruk av merkevarer og så videre til utlandet, sier han.

Furuseth bruker følgende tenkte eksempel overfor NRK: Hvis et norsk selskap får 100 kroner for en vare de betalte 50 for, så er det skattbare overskuddet 50 kroner. Hvis et internasjonalt selskap selger samme vare for samme pris, samtidig som de tar 30 kroner for bruk av merkevaren, blir det skattbare overskudd 20 kroner.

– Det vil være en fordel for Amazon. Hvis man ser på skattegrunnlaget totalt sett, så vil nok det være lavere for Amazon enn for et norsk selskap.

Amazon etablerer seg nå i Sverige, noe som gjør at SV mener saken haster.