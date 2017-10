KrF og Venstre kan redde Uber i Oslo

Partiene vil bevare dagens drosjesystem i distriktene for å sikre drosjetransport i mindre samfunn.

Uber varslet mandag at de stanser sin tjeneste Uber Pop fra slutten av oktober, i et forsøk på å presse fram en politisk avklaring om rammevilkårene for selskapet.

– Jeg mener vi må få til et regelverk som gjør at Uber kan drive lovlig i Norge, sier Venstres samferdselspolitiske talsperson, Jon Gunnes i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité til VG.

Også i Kristelig Folkeparti mener man at det må finnes en løsning som gjør at Uber blir i Norge.

– Får man på plass skattebetalingsordninger, så mener vi at drosjeregelverket i Oslo og eventuelt andre storbyer må mykes opp, slik at det er plass til Uber og andre aktører, sier KrFs samferdselspolitiske talsmann på Stortinget, Hans Fredrik Grøvan.

Beslutningen fra Uber kom like før Samferdselsdepartementet skal svare EFTAs overvåkingsorgan ESA om hva Norge vil gjøre med regelverket som regulerer antall drosjeløyver. Fristen er 27. oktober.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sa mandag at regjeringen vil ta hensyn til hele landet når de legger fram sin løsning.

– I vårt arbeid med å svare ESA vil derfor hensynet til å sikre fortsatt godt drosjetilbud i hele landet stå sentralt, sa Solvik- Olsen.