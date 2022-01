Kripos koblet inn i Nortura-angrepet

Oslo politidistrikt får bistand fra Kripos i forbindelse med etterforskningen av dataangrepet mot Nortura før jul.

– Vi får fortløpende bistand av Kripos, som igjen har dialog med Nasjonal sikkerhetsmyndighet. For øvrig er det naturlig at vi søker også annen bistand så langt vi har behov for det, sier politiadvokat ved Oslo politidistrikt Erik T. Hansen til Nationen.

Nortura ble 21. desember utsatt for et dataangrep og stengte sine IT-systemer i tillegg til å fjerne internettilgangen på flere av sine driftssteder. 3. januar gjenopptok selskapet driften ved hjelp av midlertidige løsninger for å ta igjen arbeidet som måtte utsettes i jula.

Kort tid etter angrepet anmeldte Nortura forholdet til politiet, som har åpnet etterforskning.

– Vi etterforsker saken og søker å kartlegge hva som har skjedd. Vi er i en innledende fase, sier Hansen til Nationen.