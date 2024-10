Kripos: Ny metode avdekker norske kjøpere av overgrep mot barn

Kripos har over flere år arbeidet fram en metode som gjør at politiet systematisk kan oppdage direkteoverførte bestillingsovergrep (DOBO), opplyser politienheten i en fersk rapport.

– Med metoden har Kripos skaffet unik kunnskap om nordmenn som kjøper DOBO. Vi har anmeldt nordmenn og sørget for at filippinske barn har blitt reddet ut av overgrep, sier Lise Matheson, som er leder i Kripos i seksjon for seksuelle overgrep mot barn, i en pressemelding.

I praksis er det slik at direkteoverførte bestillingsovergrep aldri anmeldes av dem som blir utsatt for det. Ofrene er i all hovedsak jenter i slutten av barneskolealder, de blir solgt av sine foreldre, andre slektninger eller naboer. De aller fleste som selger slike overgrep, er bosatt på Filippinene, skriver Kripos.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Sikre din plass på Attack 2024 – Årets viktigste møteplass for cybersikkerhet

Norge til topps blant kjøpere av bestillingsovergrep

I forbindelse med at et nettverk av selgere ble pågrepet på Filippinene, innhentet Kripos informasjon om europeiske borgere som har overført penger til nettverket. Figuren under viser antall borgere fra de ulike landene som hadde overført penger til nettverket via en av de største betalingstjenestene i verden.

Storbritannia har cirka 12,5 ganger så mange innbyggere som i Norge, og Tyskland har 15,4 ganger så mange innbyggere som Norge, påpeker rapporten. Ser man figuren opp mot innbyggertallene i de ulike landene, er det Norge som har flest personer per innbygger som har overført penger til dette nettverket, og dersom Norge hadde hatt like mange innbyggere som i Storbritannia, ville Norge hatt 62 innbyggere om hadde overført penger til nettverket.

Norge er et av de rikeste og mest teknologiske utviklede samfunnene i verden, og der menn over 50 år behersker engelsk, legger rapporten til.

Tallene i figuren er hentet fra én betalingstjeneste, understreker Kripos, men påpeker at det er snakk om en av de største betalingstjenestene i verden.

Det er svært vanskelig å anslå hvor mange nordmenn som kjøper DOBO og hvor mange overgrep de begår til sammen, hovedsakelig fordi tilfellene nærmest aldri anmeldes og omfanget som avdekkes vil være et resultat av politiets innsats.

Den humanitære organisasjonen Terres des Hommes, som jobber for barns rettigheter, har anslått at titusenvis av denne typen overgrep finner sted internasjonalt hver dag.

Fra januar 2018 og frem til januar 2023 har politiet registrert informasjon om cirka 600 unike nordmenn som kan mistenkes for DOBO.

Det er sannsynlig at mellom 400 og 2000 nordmenn har kjøpt DOBO i løpet av det siste året, anslår Kripos, hovedsakelig basert på kunnskap om norske DOBO-etterforskninger og pengetransaksjoner der det er mistanke om at betalingen kan knyttes til DOBO.

Kripos tror også det er store mørketall og at antall overgrep der nordmenn er involvert, kan være langt høyere.

Personer som kjøper DOBO er tilnærmet utelukkende menn og kommer fra alle samfunnslag. I det norske utvalget var gjennomsnittsalderen på mennene 52 år. Gjennomsnittsalderen på personer som kjøper DOBO er langt høyere enn andre gjerningspersoner som begår ulike seksuallovbrudd på internett, skriver Kripos.

Kriminelle har kunnet føle seg trygge

Fra en ransakelse på Filippinene som viser et åsted for direkteoverført bestillingsovergrep. Foto: Politiet

Fordi denne kriminaliteten ikke anmeldes av andre enn politiet, skriver Kripos, har gjerningspersoner i Norge i mange år trolig kunnet føle seg trygge mens de gjentatte ganger bestiller og ser på direktesendte voldtekter av barn i fattige land.

– Den tiden er forbi, sier Matheson. Nå har vi en metode der vi systematisk avdekker norske menn som bestiller voldtekt av barn i fattige land.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse London åpner dørene for norske tech-bedrifter som vil vokse raskt

– Ved hjelp av kunnskap om fenomen og modus, samt teknologi, har Kripos lykkes med å utvikle en metode som gjør at vi oppdager bestillingsovergrep, heter det i meldingen.

– Selve metoden kan vi ikke beskrive, skriver Kripos.

Med utgangspunkt i denne metoden har Kripos produsert

etterretning og anmeldt nordmenn som mistenkes for kjøp av DOBO.

Men, det er ikke dermed sagt at alle de kriminelle nå lett vil kunne straffeforfølges. Det er meget sannsynlig, skriver Kripos, at DOBO-kjøpere i fremtiden vil ha en økt bruk av løsninger som er vanskelige å

spore med de metoder politiet benytter i dag.

Påfører barn langvarige psykiske skader

Erfaringer fra norske saker viser at overgrepene barna blir utsatt for, varierer fra sak til sak, avhengig av hvilke typer overgrep kjøperen bestiller. De fleste overgrepene begås ved at barnet selv fører gjenstander inn i skjeden eller anus, eller at dette blir gjort av selger.

I noen tilfeller betaler kjøperen for at en mann skal penetrere et barn. Ofte er det flere barn som utfører seksuelle handlinger mot seg selv i felleskap.

– For oss er det viktig å dele den kunnskapen vi får gjennom å etterforske disse sakene. Vi vet at norske menn påfører barn i fattige land langvarige psykiske skader som følge av overgrepene de begår mot dem. Det må samfunnet ha kunnskap om, sier Matheson.

– Det er viktig at internett ikke blir et fristed for seksuell utnyttelse av barn og at nordmenn som bidrar til voldtekt av barn i utlandet, blir straffeforfulgt, sier Matheson.