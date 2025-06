Kristin Dahle Larsen er ny konserndirektør for Lyses televirksomhet

Larsen har vært ansatt i Lyse-konsernet siden 2005 og er utdannet sivilingeniør innen telekommunikasjon fra NTNU. Hun har hatt en rekke lederstillinger og styreverv i konsernet og har vært konstituert konserndirektør for tele siden februar.

– Kristin har vist en sterk kombinasjon av strategisk forståelse, relasjonell styrke og gjennomføringsevne, sier påtroppende konsernsjef Rosalie Poen i en pressemelding fra Lyse.

Fiber og mobil

Med over én million Ice-abonnenter og bredbåndsleveranser til over 900.000 husstander og bedrifter gjennom Altibox-partnerskapet, er Lyse en betydelig nasjonal telekomaktør.

– Jeg ser fram til å lede en virksomhet med så mange kompetente og engasjerte ansatte. Vi skal fortsette å levere førsteklasses kundeopplevelser, understøttet av langsiktige investeringer i robust og stabil infrastruktur – som å bygge ferdig landsdekkende mobilnett for Ice. Videre ser jeg frem til et fortsatt tett og godt samarbeid med Altibox-partnerskapet, som utgjør fundamentet for vår bredbåndsvirksomhet, sier Kristin Dahle Larsen.